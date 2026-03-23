Clima HOY en CDMX: Pronostican CALOR y LLUVIAS por la TARDE este lunes 23 de marzo 2026

Ciudad de México.- Antes de salir este lunes 23 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), hay algo que debes considerar: el clima tendrá cambios importantes a lo largo del día, con una mañana fresca, una tarde con radiación solar extrema y lluvias hacia la noche. Si tienes actividades al aire libre o planeas moverte por la ciudad, este pronóstico puede ayudarte a evitar contratiempos y tomar precauciones a tiempo.

Así será el clima en CDMX HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal Meteored.mx, este lunes comenzará con cielo mayormente despejado, pero conforme avance el día se presentarán nubes, aumento de temperatura y probabilidad de lluvia débil por la tarde y noche. Durante las primeras horas, el ambiente será fresco. A las 06:00 y 07:00 horas, la temperatura se mantendrá en 9°C, con cielo despejado y sensación térmica ligeramente superior, entre 11 y 12°C.

Así será el clima en CDMX este lunes. Foto: Conagua

A partir de las 08:00 horas, el termómetro comenzará a subir a 12°C y alcanzará los 15°C hacia las 09:00 horas, con condiciones soleadas. El viento será ligero, con direcciones variables entre sur, suroeste, oeste y este, con velocidades de entre cero y 13 kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá bajo a moderado durante esta etapa.

Al acercarse el mediodía, el clima cambiará. A las 11:00 horas se prevé un ambiente con nubes y claros y temperatura de 20°C, pero con un índice UV que alcanzará nivel muy alto, con valor de 10. Para las 14:00 horas, la temperatura máxima del día llegará a los 23°C, con sensación térmica de 24 grados. En este punto, la radiación solar será extrema, superando el nivel 11, por lo que será necesario usar protección solar alta y limitar la exposición directa.

El viento aumentará ligeramente, con dirección predominante del norte y velocidades de entre dos y 20 kilómetros por hora. Hacia las 17:00 horas se espera un cambio en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia débil del 30 por ciento, acompañada de una temperatura de 21°C.

Para las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará al 40 por ciento, con acumulaciones ligeras cercanas a 0.4 milímetros y una temperatura que descenderá a 16 grados. El viento será moderado del noroeste, con rachas de entre 8 y 34 kilómetros por hora. Más tarde, a las 23:00 horas, el ambiente será más fresco, con 14°C y cielo parcialmente nublado. El viento continuará moderado, ahora desde el norte, con velocidades de entre cinco y 20 kilómetros por hora.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)