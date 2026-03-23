Clima HOY lunes 23 de marzo en la NOCHE: Prevén LLUVIAS PUNTUALES en estas regiones

Ciudad de México.- Para la noche y madrugada de este lunes 23 de marzo de 2026, se originarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Jalisco, Puebla y Veracruz, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas zonas. Si tienes planes al exterior, es recomendable consultar el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el SMN, una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano. Se pronostican lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca, mientras que un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, además de la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este lunes 23 de marzo por la noche?

Lluvias puntuales fuertes en:

Jalisco

Puebla

Veracruz

Chubascos en:

Michoacan

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Lluvias aisladas en:

Nayarit

Colima

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Nuevo León

Tamaulipas

Además un nuevo frente frío se extiende sobre la frontera norte de México, originando viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé que durante la noche, dicho frente se desplace hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar a México.

Para mañana martes 24 de marzo, una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde lloverá mañana martes 24 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Tabasco

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Campeche

Quintana Roo

En cuanto a las condiciones generales, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del Mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, además de la península de Yucatán. En general, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde sobre la República Mexicana.

El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían incrementar niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos. También se prevén rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios, además de bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua