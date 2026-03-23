Ciudad de México.- México se posiciona en primer lugar como el país más afectado por el sarampión en todo el continente americano, al registrar el mayor número de contagios y muertes, con un total de 14 mil 36 casos confirmados y 35 defunciones, hasta el 20 de marzo de 2026, según datos de la Secretaría de Salud (SSA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, donde se confirmaron tres mil 772 casos de sarampión y tres fallecimientos en el mismo periodo. De acuerdo con la OPS, hasta el 28 de febrero del presente año, Guatemala se encuentra en tercer lugar, con mil 29 casos confirmados; Canadá en cuarto, con 412 contagios; en quinto está Bolivia con 37 casos, seguido de Perú y Uruguay, con dos; en séptimo lugar, con tan solo un caso, se encuentran Costa Rica, Argentina y Chile.

México es el país más afectado por el sarampión en América; se registran más de 14 mil casos

La Organización Panamericana de la Salud está integrada por 35 países de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Por ello, el gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, Daniel Salas, hace hincapié en la crisis por la que atraviesa el país mexicano: "México es actualmente el país más afectado de la región, tanto en términos de morbilidad como de mortalidad. Entre las personas fallecidas se encuentran integrantes de comunidades indígenas".

Hasta el pasado 21 de febrero, la OPS registró seis mil 681 casos confirmados de sarampión en 10 países de la región; de estos, cuatro mil 192 casos son en México, 62 por ciento del total, lo que representa un aumento de 26 veces respecto al mismo periodo de 2025. Por lo que Salas recomienda al gobierno de México, uno de los tres países sede del Mundial de Fútbol de este año, fortalecer la vigilancia epidemiológica para evitar que las visitas masivas que recibirá agraven la situación.

Jalisco, Chiapas y CDMX se encuentran en alerta

Según la SSA, del primero de enero de 2025 al 20 de marzo de 2026, se han confirmado 14 mil 36 contagios de sarampión y 35 mil 197 casos probables; Jalisco, Chiapas y la Ciudad de México son las entidades que concentran el mayor número de casos confirmados en este año y Chihuahua fue el estado más afectado durante el 2025, registrando cuatro mil 495 casos de sarampión y 21 defunciones.

Durante 2026, Jalisco es el más afectado al confirmarse cuatro mil 439 casos y 7 mil 538 probables; seguido de Chiapas, con registro de 650 y una muerte; Ciudad de México está en tercera posición, con 563 casos confirmados de sarampión del 1 de enero al 20 de marzo de 2026, y dos decesos. Sin embargo, Chihuahua, hasta el momento, ha confirmado solo 38 casos y no se ha presentado ninguna muerte.

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que México lidera los casos de sarampión en América Latina tras acumular 14,36 contagios y 35 defunciones hasta el 20 de marzo.https://t.co/NGAmo6CwF6 — La Silla Rota (@lasillarota) March 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui