"No anticipen vísperas": Ignacio Mier ante aplazamiento del Senado sobre discusión del Plan B de Sheinbaum

Ciudad de México.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado realizaron un comunicado en el que se ha aplazado la discusión de la iniciativa de reforma electoral, mejor conocida como Plan B, que se encontraba programada para este lunes a las 18:00 horas.

Se prevé que la reunión será reprogramada para el día martes.

Durante una entrevista, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), mencionó que se están analizando dos temas: la colaboración con las instituciones del Estado mexicano y la configuración de sus ayuntamientos.

Respecto al tema sobre el cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato, el senador afirmó que esa cuestión ya está subsanada.

"Hay otra que tiene que ver con una revisión muy, muy acuciosa de los estados de la República que ya tienen en sus constituciones, en sus leyes municipales, orgánico-municipales o en un dispositivo especial, alguna ley especial, la configuración de sus ayuntamientos. Hay el caso de Veracruz, que lo ha legislado; el caso de Tabasco, que tiene umbrales que van de tres a cinco regidores y síndicos", detalló Mier.

Para no contravenir el federalismo, lo que se está haciendo es una revisión del transitorio para que se respete en el 115 la rigidez de la integración del número hasta 15, pero cuidar que donde hay menos de seis, la supremacía constitucional no provoque que aumente. Estoy hablando con algunos gobernadores, precisamente por esa inquietud, que no les vaya a crecer el número por lo que establece. Es lo que se está revisando", dijo.

Mier comentó que ya ha hablado con la consejera jurídica para que puedan conciliar con los presidentes de las comisiones y después con los integrantes de las comisiones una redacción a este artículo especialmente y a su transitorio, y que no se rompa el principio de austeridad y que no pueda haber más de 15 regidores.

A la pregunta de un reportero sobre si la revocación del mandato ya está subsanada, Mier comentó que "esa no tiene modificación". Mencionó que, tal como declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, "ese no es el tema que se está ahora analizando, es tercero o cuarto año de ejercicio constitucional".

???? Reforma electoral mantendrá austeridad



El senador Ignacio Mier Velazco aseguró que la reforma electoral impulsada por @Claudiashein se construye bajo principios de austeridad y uso racional de recursos públicos.



?? Adelantó que las comisiones podrían circular un dictamen… pic.twitter.com/yHUGIcRHBJ — Revista Legislatura (@Rlegislatura) March 23, 2026

Ignacio Mier señaló que los presidentes de las Comisiones Unidas consideraron prudente circular desde ahora un dictamen que refleje con claridad los temas que se discutirán tanto en la Comisión como en el pleno.

Cuestionado sobre la reunión del viernes con el PT y si su voto a favor del dictamen en lo general ya está garantizado, o si existen reservas por parte de ese partido, el coordinador morenista en el Senado respondió que se trata de "un aliado incondicional", que ha expresado su respaldo y con el que continúan trabajando en ese sentido.

Sin embargo, ante la insistencia sobre si el PT les dará los votos necesarios, Mier evitó adelantar conclusiones y respondió: "No anticipen vísperas, jóvenes".

Fuente: Tribuna del Yaqui