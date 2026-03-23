¿Qué ha pasado con Mario Aburto a más de 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio?

Ciudad de México.- A más de 3 décadas del asesinato del político mexicano Luis Donaldo Colosio, el caso de Mario Aburto Martínez sigue siendo uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente del país. Aunque durante años se sostuvo la versión de un homicidio en solitario, nuevas investigaciones, recursos legales y decisiones judiciales han reavivado la discusión y mantienen abierto el expediente.

¿Qué ha pasado con Mario Aburto?

Mario Aburto fue detenido el mismo 23 de marzo de 1994 tras disparar un arma de fuego contra Colosio durante un mitin en el barrio de Lomas Taurinas, Tijuana. Desde entonces, ha permanecido en prisión y ha sido considerado oficialmente como el autor material del crimen. Sin embargo, con el paso del tiempo, su caso ha dado giros importantes.

En años recientes, tribunales han revisado su sentencia, organismos de derechos humanos han señalado irregularidades y la propia Suprema Corte ha tenido que analizar si ya cumplió su condena o si hubo errores en el proceso judicial. Además, la reapertura de investigaciones y la aparición de nuevas líneas, como la posible participación de un segundo tirador, han mantenido vigente el caso sobre si realmente actuó solo.

Línea del tiempo (1994–2026)

1994: El asesinato y la detención

23 de marzo: Colosio es asesinado durante un acto de campaña del PRI en Tijuana. Aburto es detenido en el lugar.

en Tijuana. Aburto es detenido en el lugar. 24 de marzo: Es trasladado a un penal federal de alta seguridad.

Días después, autoridades lo señalan como autor material.

Colosio pide indulto para Mario Aburto y reabre el debate nacional



El senador Luis Donaldo Colosio Riojas sorprendió al pedir públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que otorgue un indulto a Mario Aburto Martínez, responsable del asesinato de su padre en 1994.



uD83DuDCAC Durante… pic.twitter.com/I7y882tKpg — El Mitotero (@elmitoteromx) March 23, 2026

1995–2004: Sentencias y cierre del caso

1995: Es condenado a 50 años de prisión .

. 2000: La Procuraduría concluye que actuó solo.

2004: Un tribunal reduce su condena a 45 años.

2000–2020: Años en prisión y dudas persistentes

Aburto permanece en distintos penales de máxima seguridad.

El caso continúa rodeado de teorías sobre posibles cómplices.

2021–2023: Derechos humanos y nuevos amparos

2021: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acredita que Aburto fue víctima de tortura .

. 2022: Tribunales admiten recursos legales para revisar su sentencia.

2023: Un tribunal ordena dejar sin efecto su condena de 45 años y emitir una nueva, con base en la ley vigente en 1994 (máximo 30 años).

¿DE QUÉ ABURTO HABLAN?

Mario Aburto Martínez es el supuesto asesino de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República Mexicana, al terminar éste un acto político el 23 de marzo de 1994, en el barrio de Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California.… pic.twitter.com/W9Q2heD88D — Crónicas de Banqueta (@cronicabanqueta) March 23, 2026

2024–2026: Posible liberación y nuevas investigaciones

La discusión gira en torno a si ya cumplió la pena correspondiente.

2025: Se detiene nuevamente a un exagente vinculado al caso, lo que reabre la hipótesis de un segundo tirador.

2026: La Suprema Corte analiza el caso para definir su situación jurídica definitiva.

Un caso que sigue abierto

A más de 30 años, el caso Aburto no está completamente cerrado en términos sociales y políticos. Aunque las autoridades han sostenido durante décadas que fue el único responsable, la aparición de nuevas pruebas, denuncias de tortura y decisiones judiciales han puesto en duda esa versión.

Hoy, la discusión no solo se centra en su culpabilidad, sino también en la legalidad de su proceso, el tiempo que ha pasado en prisión y la posibilidad de que recupere la libertad. Mientras tanto, el asesinato de Colosio continúa siendo una herida histórica que sigue generando preguntas sin respuesta en México.

#undíacomohoy en 1994 Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado por Mario Aburto, durante un mitin en Lomas Taurinas, Baja California. pic.twitter.com/PITmnbRyYe — Patricia Galeana (@PGaleanaH) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui