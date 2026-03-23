¿Qué letra cobra HOY lunes 23 de marzo? Pensión Bienestar y registro para personas con discapacidad

Ciudad de México. - El calendario de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026, esta semana entra en su recta final. En TRIBUNA te recordamos que la entrega de estos apoyos se realiza siempre conforme a un calendario organizado por orden alfabético, algo que se lleva a cabo de esta manera para mantener el orden y que todos reciban su respectivo dinero sin inconvenientes.

Algunas recomendaciones

No olvides que el monto puede permanecer seguro en tu Tarjeta Bienestar porque funciona como una cuenta de ahorro, así que no debes preocuparte por que desaparezca. De igual manera, toma en cuenta que para gastar la cantidad que recibes no es necesario acudir al banco, pues si lo prefieres puedes realizar tus pagos en establecimientos que acepten tarjeta y así evitar dar más vueltas.

Calendario

¿A qué letra le toca cobrar su dinero y cuáles ya pasaron?

A – Lunes 2 de marzo

B – Martes 3 de marzo

C – Miércoles 4 de marzo

C – Jueves 5 de marzo

D, E, F – Viernes 6 de marzo

G – Lunes 9 de marzo

G – Martes 10 de marzo

H, I, J, K – Miércoles 11 de marzo

L – Jueves 12 de marzo

M – Viernes 13 de marzo

M – Martes 17 de marzo

N, Ñ, O – Miércoles 18 de marzo de 2026

P, Q – Jueves 19 de marzo de 2026

R – Viernes 20 de marzo de 2026

R – 23 de marzo de 2026

¿Cuánto recibe cada programa social?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales. Programa Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales. Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales. Pensión para las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Registro a Pensión para personas con discapacidad

De hecho, este apoyo para los beneficiarios comenzó el 2 de marzo y terminará el 26 de marzo, por lo que el viernes 27 de marzo de 2026 no se realizarán pagos. En caso de cualquier duda, puedes llamar a la Línea del Bienestar o acudir al módulo más cercano, pues es importante que siempre te informes a través de fuentes oficiales como la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Registro Pensión para Personas con Discapacidad

El Gobierno de México presentó el calendario de registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, mismo que se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo. Cabe destacar que dicho programa otorga un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales y está dirigido a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad. Cuando cumplen los 65 años pasan automáticamente a la Pensión para Personas Adultas Mayores. Como dato adicional, en Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro el rango va de 0 a 29 años.

¿A qué letra le toca el turno hoy?

Lunes 23 de marzo: A, B, C Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 28 y domingo 29 de marzo: es para todas las letras.

En la #MañaneraDelPueblo, junto a la presidenta @Claudiashein, presenté el calendario de registro para la #PensiónDiscapacidad, un derecho constitucional para quienes viven con esta condición. El registro se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo.



Seguimos trabajando por el… pic.twitter.com/YJDHQssV9S — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 16, 2026

Requisitos para registrarse

Requieres identificación oficial vigente (INE, pasaporte, credencial del INAPAM o carta de identidad), Clave Única de Registro de Población (CURP) de impresión reciente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, teléfono o predial), certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por una institución pública de salud y número telefónico de contacto.

Fuente: Tribuna del Yaqui