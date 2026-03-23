Refresquera adeuda 234 mdp a Conagua y se revelan irregularidades de políticos en uso de agua

Ciudad de México. - Durante la mañanera de este lunes 23 de marzo de 2026 con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, estuvo presente Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien exhibió supuestas irregularidades en el uso del agua por parte de una empresa refresquera, cuyo nombre no fue revelado.

Con base en la Ley de Aguas Nacionales se realizaron las investigaciones, las cuales arrojaron que la compañía utiliza 18 títulos de concesión que no están siendo pagados, equivalentes a un volumen de 2,842,145 metros cúbicos de agua. De acuerdo con el funcionario, hay dos escenarios posibles: la primera, que la empresa no está utilizando el agua y la mantiene acaparada; la segunda, que sí la está utilizando pero no paga por el servicio.

Irregularidades

El análisis detectó algunas anomalías en la gestión de las concesiones de la empresa refresquera, pues se encontraron diez títulos que sobreexplotan la concesión en casi un millón de metros cúbicos, así como 42 concesiones sin medidor, instrumento que sirve para controlar el volumen de agua extraído. Además, diez títulos presentan incumplimientos relacionados con los pagos correspondientes.

Efraín Morales López

Políticos involucrados

Otro punto relevante informado por Morales López es que, según la dependencia federal, el adeudo de la empresa asciende a cerca de 234 millones de pesos; sin embargo, realizaron un pago con el objetivo de regularizar su situación. Asimismo, se mostraron pruebas de que están implicados en el caso la familia del exgobernador de Querétaro, José Calzada, y del diputado federal del PRI, Mario Calzada.

La nueva Ley de Aguas acabó con los privilegios https://t.co/CyUfCnAJ3V — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 23, 2026

El encargado de Conagua explicó que esta familia concentra 628 mil metros cúbicos en Querétaro en cinco títulos de uso agrícola para la generación de alimentos, pero suelen cambiar el uso para comercializar agua en pipas o destinarla a un club de polo. Durante la conferencia se proyectó un video en el que Calzada se oponía a la Ley de Aguas impulsada por el Gobierno federal e incluso manifestó que votaría en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui