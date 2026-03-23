Se hace historia: Claudia Sheinbaum entrega títulos de concesión de agua a municipios de Baja California

Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial del Agua, que se festeja el 22 de marzo, y mediante un enlace desde Palacio Nacional a Baja California, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo entrega, en un hecho histórico, de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, por lo que ya no tendrán que pagar a terceros que la comercializaban para beneficio personal y garantiza el abasto del agua para los próximos 30 años. Esto como resultado de la nueva Ley Nacional de Aguas, que tiene como objetivo erradicar los privilegios.

"Como en otros casos, nuestro objetivo es que no haya privilegios. Aprovechando que estamos en el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, la lucha de Juárez y los liberales mexicanos fue por acabar con los privilegios, que todos fueran iguales ante la ley. Y el cambio a la Ley de Aguas, la nueva Ley de Aguas tuvo, entre otras razones, quizá su principal, es acabar con los privilegios a la hora de cerrar la transmisión de derechos del agua", dijo la mandataria.

Y se ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos de agua y vamos a cerrar el día de hoy entregando por primera vez, esto es histórico, los derechos de explotación de agua a los municipios de Baja California. Tenían que pagarle a un Distrito de Riego que ya prácticamente no sembraba nada, el agua, la ciudad de Tijuana, Mexicali. Entonces el Distrito de Riego, que supuestamente tiene agua gratuita para sembrar para la alimentación, pues ya sembraba poco, pero recibía 200 millones de pesos al año por venderle el agua a los municipios”, puntualizó.

Recordó que fue el expresidente Salinas de Gortari quien emitió la Ley Nacional de Aguas, que permitía comercializar el recurso hídrico, convirtiéndolo en mercancía; por ello, con la nueva ley, los recursos ahora se regresan al pueblo a través de las obras públicas.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que con la nueva ley se eliminan las transmisiones entre particulares, terminando con el mercado negro del agua. A su vez, se eliminan los cambios de uso, particularmente del agrícola a otros usos con fines de lucro, se termina con el acaparamiento, se combate el uso ilegal y se otorga justicia social al reconocer los sistemas comunitarios en ejidos, comunidades y pueblos indígenas.

También destacó que las reformas realizadas han permitido un incremento en la recaudación de aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos (mdp) y la meta para 2026 es aumentar a 6 mil 300 mdp. Además, informó que se han realizado 9 mil 547 trámites en beneficio de pequeños y medianos productores y 7 mil 614 inspecciones que concluyeron en más de mil clausuras y suspensiones. Ante esto, llamó a las empresas a acercarse a la Conagua para regularizarse.

Respecto a la entrega de las concesiones en Baja California, Morales López cuenta que desde 2002 los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada compran el agua a un Distrito de Riego a través de las transmisiones, al que tuvieron que pagar 531 mdp en los últimos cinco años.

Fuente: Tribuna del Yaqui

