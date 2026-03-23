Tráfico HOY CDMX: ¿Dónde hay marchas y BLOQUEOS este LUNES 23 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si este lunes 23 de marzo de 2026 tienes planeado moverte en automóvil por la Ciudad de México (CDMX), conviene anticiparte. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevén múltiples concentraciones, marchas y posibles bloqueos a lo largo del día, lo que podría generar afectaciones viales en distintos puntos, además de tráfico lento en la capita mexicana.

De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), las movilizaciones estarán distribuidas principalmente en varias alcaldías, con horarios que van desde la madrugada hasta la tarde. Para evitar contratiempos, aquí en TRIBUNA te compartimos el desglose completo de las movilizaciones previstas hoy.

Advierten marchas en CDMX HOY lunes 23 de marzo. Foto: C5

Marchas y BLOQUEOS HOY en CDMX: Horarios y puntos clave

Las concentraciones programadas abarcan desde el Centro Histórico hasta zonas como Roma, Condesa, Tlalpan e Iztacalco. Algunas se realizarán de forma simultánea, lo que podría complicar la circulación en avenidas principales.

Alcaldía Cuauhtémoc

Desde las 05:30 horas se prevé una concentración en la Plaza de la Constitución, a la altura de Palacio Nacional, en la colonia Centro Histórico.

Más tarde, a las 08:45 horas, habrá otra reunión en Digna Ochoa y Plácido 56, en la colonia Doctores. En esa misma zona, a las 10:00 horas, se espera una concentración adicional en Avenida Niños Héroes 102.

Al mediodía, a las 12:00 horas, se contemplan dos movilizaciones: una en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, en la colonia Centro, y otra en Avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, en la colonia San Rafael.

Además, durante el día se mantendrán concentraciones en distintos puntos: Manzanillo 49, Atlixco 12 y Tlacotalpan 39, todos ubicados entre las colonias Roma Sur y Condesa.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas se prevé una concentración en el cruce de Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, zona con alta carga vehicular.

Alcaldía Coyoacán

Durante el día se reporta actividad en Miguel Ángel de Quevedo 1098, en la colonia Parque San Andrés, lo que podría generar tránsito lento en vialidades cercanas.

Alcaldía Tlalpan

Al mediodía, a las 12:00 horas, se espera una concentración en Periférico Sur 4829, en la colonia Parques del Pedregal, una de las principales arterias del sur de la ciudad.

¿Cómo afectarán las marchas al tráfico?

Debido a la dispersión de los puntos y los distintos horarios, se prevén afectaciones intermitentes en vialidades principales como Insurgentes, Periférico Sur, Niños Héroes y zonas del Centro. Además, algunas concentraciones podrían derivar en bloqueos temporales o cierres parciales, por lo que se recomienda considerar rutas alternas y salir con anticipación.

uD83CuDF1E¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 23 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillouD83DuDFE1 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

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Ante este panorama, lo mejor es mantenerse informado en tiempo real, revisar rutas alternas y considerar el uso de transporte público. También es importante tomar en cuenta los horarios de las concentraciones, ya que varias coinciden al mediodía.

Fuente: Tribuna del Yaqui