Clima HOY en la NOCHE: Se pronostican LLUVIAS FUERTES para estas zonas este 24 de marzo

Ciudad de México.- ¿Tienes planes para la noche de este martes 24 de marzo del 2026? Si es así, es mejor que conozcas cuál es el pronóstico del clima para las siguientes horas, ya que hay diversas regiones en las que se reportan lluvias. TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones del clima para hoy en la noche.
De acuerdo con el SMN, durante esta noche y madrugada del miércoles 25 de marzo, una vaguada en altura, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias en distintos estados de la República.
Se pronostican #Lluvias, #Chubascos, #DescargasEléctricas y caída de #Granizo en zonas del norte y occidente de #México.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 25, 2026
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¿Dónde lloverá este martes 24 de marzo por la noche?
Lluvias puntuales fuertes en:
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Guerrero
Se pronostican chubascos en:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
- Tlaxcala
Y lluvias aisladas en:
- Tamaulipas
- Nayarit
- Zacatecas (sur)
- San Luis Potosí
- Hidalgo
Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste mexicano propiciará chubascos con descargas eléctricas en Tabasco y Chiapas, y lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo.
¿Dónde lloverá mañana miércoles 25 de marzo?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Oaxaca
- Chiapas
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Ciudad de México
- Morelos
- Yucatán
Para la noche de este martes se pronostican #Lluvias fuertes en zonas de #Puebla, #Veracruz, #Oaxaca y #Guerrero.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 25, 2026
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Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua