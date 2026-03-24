Clima HOY en la NOCHE: Se pronostican LLUVIAS FUERTES para estas zonas este 24 de marzo

Ciudad de México.- ¿Tienes planes para la noche de este martes 24 de marzo del 2026? Si es así, es mejor que conozcas cuál es el pronóstico del clima para las siguientes horas, ya que hay diversas regiones en las que se reportan lluvias. TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones del clima para hoy en la noche.

De acuerdo con el SMN, durante esta noche y madrugada del miércoles 25 de marzo, una vaguada en altura, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias en distintos estados de la República.

¿Dónde lloverá este martes 24 de marzo por la noche?

Lluvias puntuales fuertes en:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Guerrero

Se pronostican chubascos en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Y lluvias aisladas en:

Tamaulipas

Nayarit

Zacatecas (sur)

San Luis Potosí

Hidalgo

Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste mexicano propiciará chubascos con descargas eléctricas en Tabasco y Chiapas, y lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo.

¿Dónde lloverá mañana miércoles 25 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Oaxaca

Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Tamaulipas

San Luis Potosí

Ciudad de México

Morelos

Yucatán

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua