¿Cómo estará el clima en CDMX HOY martes 24 de marzo? Mañana fresca y tarde con sol intenso

Ciudad de México.- Antes de salir este martes 24 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), conviene que te detengas un momento: el clima tendrá cambios importantes a lo largo del día, con una mañana fresca, una tarde con radiación solar intensa y una noche que volverá a refrescar. Si planeas actividades al aire libre o traslados largos, revisar el pronóstico será clave para evitar molestias o riesgos. ¡Aquí todo lo que debes saber!

Así será el clima en CDMX este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este martes 24 de marzo se espera un día con cielo de nubes y claros por la mañana, condiciones parcialmente nubosas por la tarde y nuevamente intervalos nubosos hacia la noche. No se prevén lluvias, pero sí variaciones térmicas marcadas y presencia constante de viento del norte.

Así será el clima en CDMX este martes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco, con temperaturas que arrancarán cerca de los 10°C a las 07:00 horas y subirán gradualmente a 12 y 14°C entre las 08:00 y 09:00 horas. Hacia media mañana, alrededor de las 11:00 horas, el termómetro alcanzará los 19°C, con sensación térmica similar. En este periodo, aunque el cielo tendrá intervalos de nubes, la radiación ultravioleta comenzará a incrementarse, pasando de niveles bajos a moderados.

Para la tarde, las condiciones serán más templadas, pero con alta intensidad solar. La temperatura máxima se ubicará entre los 23 y 24°C, principalmente entre las 14:00 y 17:00 horas. A pesar de que el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, el índice de radiación ultravioleta alcanzará niveles extremos alrededor del mediodía, por lo que será importante usar protección solar y evitar la exposición prolongada. Además, el viento del norte se intensificará, con velocidades que irán de los 7 a los 32 kilómetros por hora, lo que podría generar una sensación ligeramente más fresca en algunas zonas.

Hacia la noche, el ambiente volverá a descender. Alrededor de las 20:00 horas, la temperatura bajará a 18°C con cielo de nubes y claros, mientras que para las 23:00 horas se prevé un cielo despejado y valores cercanos a los 15°C. El viento continuará presente, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora durante la noche, manteniendo una sensación fresca.

En términos generales, se espera un día estable, sin precipitaciones, pero con contrastes entre la mañana y la tarde, además de radiación solar elevada en las horas centrales del día. Por ello, se recomienda salir con ropa en capas, usar protector solar y mantenerse hidratado, especialmente si permanecerás en exteriores.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)