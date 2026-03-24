Marina vigila el Golfo de México: Descarta indicios de contaminación por hidrocarburo

Villa Hermosa, Tabasco.- Con el objetivo de identificar posibles indicios de contaminación ambiental en la zona, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Tercera Región Naval, informa que ayer, personal adscrito a Protección al Medio Ambiente Marino (Promam) llevó a cabo patrullaje aéreo de vigilancia en el Golfo de México y en la franja costera de los estados de Veracruz y Tabasco.

Esto tras el derrame de hidrocarburo registrado a inicios de marzo en el Golfo de México, que ha impactado al menos 630 kilómetros de litoral, generando un estado de alerta ambiental por sus efectos en ecosistemas marinos y comunidades costeras; hasta el pasado 22 de marzo, en total se habían identificado 51 sitios con presencia de chapopote.

Mariana vigila el Golfo de México: descarta indicios de contaminación por hidrocarburo

Sin embargo, de acuerdo con la dependencia, como resultado del patrullaje, se confirmó que no se identificaron manchas de hidrocarburo en aguas del Golfo de México, ni presencia de las mismas en la zona de costa de los estados antes mencionados. De igual manera, se continuará con recorridos de supervisión y acciones dentro de su ámbito de competencia.

Este tipo de acciones forma parte de las tareas permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que lleva a cabo la Secretaría de Marina con el propósito de garantizar la protección del medio ambiente marino y reforzar la seguridad en las zonas costeras en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, atendiendo de manera oportuna cualquier eventualidad.

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Fuente: Tribuna del Yaqui