Pensión Bienestar 2026: ¿Quién cobra HOY 24 de marzo y qué letras se registran para discapacidad?

Ciudad de México. - El pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril continúa en curso y cada día que pasa queda menos tiempo. En TRIBUNA le hemos estado dando seguimiento y ahora te tenemos qué beneficiarios reciben el apoyo este lunes 23 de marzo, según la letra de su apellido. Recuerda que el periodo de cobros inició el martes 2 de marzo y termina el 26 del mismo mes.

Es importante que no olvides que este periodo no es únicamente para los adultos mayores, porque también se deposita a Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, el programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida. Como dato, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló que más de 18.8 millones de derechohabientes y beneficiarios recibirán una inversión social de 104,695.5 mmdp a través de la Tarjeta del Bienestar.

¿A qué letra le toca cobrar su dinero y cuáles ya pasaron?

A – Lunes 2 de marzo

B – Martes 3 de marzo

C – Miércoles 4 de marzo

C – Jueves 5 de marzo

D, E, F – Viernes 6 de marzo

G – Lunes 9 de marzo

G – Martes 10 de marzo

H, I, J, K – Miércoles 11 de marzo

L – Jueves 12 de marzo

M – Viernes 13 de marzo

M – Martes 17 de marzo

N, Ñ, O – Miércoles 18 de marzo de 2026

P, Q – Jueves 19 de marzo de 2026

R – Viernes 20 de marzo de 2026

R – 23 de marzo de 2026

S – 24 marzo de 2026

Calendario

¿Cómo saber si ya tengo mi dinero?

No te preocupes, porque para revisar tu saldo en la Tarjeta Bienestar existe una app del Banco del Bienestar que puedes descargar en iOS o Android y es totalmente gratuita. Para acceder tienes que iniciar sesión con tu usuario y contraseña; además, como plus, aquí también te muestra los movimientos de tu tarjeta. Ten en cuenta que no es indispensable retirar todo el monto, porque también funciona como cuenta de ahorro.

Estos son los montos de la Pensión Bienestar para marzo de 2026:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales. Programa Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales. Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales. Pensión para las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

¿A qué letra le toca el turno hoy en el registro de Personas con Discapacidad?

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 y domingo 29 de marzo: es para todas las letras.

Calendario

Este apoyo económico, que se une a los otros programas sociales, consiste en un pago de 3 mil 300 pesos bimestrales, por lo que si todavía no estás registrado aún hay tiempo, ya que el proceso inició el pasado lunes 23 de marzo de 2026 y finaliza el 29 de este mismo mes. Mantener el orden alfabético es fundamental, porque solo así se atenderá a tiempo a los interesados y podrán volver rápido a sus actividades.

¿Qué necesito para el registro de la Pensión Bienestar de Personas con Discapacidad?

Identificación oficial vigente con fotografía

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Certificado médico que acredite discapacidad permanente

Teléfono de contacto

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Ya puedes registrarte a la #PensiónDiscapacidad. Acude con tus documentos al #MóduloBienestar más cercano, del 23 al 29 de marzo.



Consulta el calendario y ubica tu #MóduloBienestar aquí: https://t.co/dJrnoQtAZE @Claudiashein#HumanismoMexicano… pic.twitter.com/qQcRPqqE4T — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 23, 2026

¿En qué rangos de edad?

El registro se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 16:00 horas y es presencial en el módulo más cercano a tu domicilio. Si desconoces el lugar al que debes acudir, ubícalo a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar. Asimismo, ten presente que es para personas entre 0 y 64 años de edad y de 0 a 29 años exclusivamente en Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Fuente: Tribuna del Yaqui