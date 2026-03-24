Plan B de Reforma Electoral obtiene 24 votos en comisiones del senado y avanza al pleno sin el PT

Ciudad de México.- Recién este martes 24 de marzo de 2026 se confirmó que finalmente se aprobó el Plan B de reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que es oficial que avanza al Pleno para su votación. Consiguió 24 votos a favor y 11 en contra en comisiones unidas del Senado de la República. Como dato, el Partido del Trabajo (PT) no asistió a la sesión.

Entre los que hicieron falta se encuentran los dos senadores del PT, Lizeth Sánchez García y Alejandro González Yáñez. De hecho, la oposición integrada por el PAN (Partido Acción Nacional), el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y MC (Movimiento Ciudadano) se opone principalmente porque considera que la actual representante del Poder Ejecutivo podría aprovechar esto para sumar un punto a su favor en las elecciones intermedias de 2027.

Quien ha dado de qué hablar en los últimos días con motivo del aniversario luctuoso de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, es el senador por Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, quien en su intervención dijo que el partido de Sheinbaum Pardo desea usarlo como pretexto para la revocación de mandato: "Morena quiere sacar a la presidenta a hacer campaña. MC no acompañará esta reforma constitucional".

Plan B

En lo que respecta al senador del PAN, Marko Cortés, comentó que esta reforma, en lugar de reducir privilegios, será para promover la imagen de la morenista. Ahora bien, para la priista Carolina Viggiano no es nada más que una reforma “centralista, inequitativa”. Continuando con el partido que tiene como dirigente nacional a Alejandro Alito Moreno, la senadora Claudia Anaya Mota indicó que viola el precepto de que los estados y el Senado son independientes del Ejecutivo federal.

#Nacional | Pese a la ausencia de votos del PT y algunos de Morena, el Plan B de la Reforma Electoral fue aprobado en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos; el dictamen pasa al pleno uD83DuDD34



uD83DuDCF9 @Juan_OrtizMXpic.twitter.com/kVZSloT34L — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

Sin embargo, también hubo pronunciamientos a favor, como cuando el morenista Pavel Jarero mencionó que la política tiene una amplia aprobación y que para nada se usan recursos públicos para su promoción. Morena y el PVEM puntualizaron que esta reforma busca recortar el gasto de congresos estatales, ayuntamientos y el Senado de la República, así como reducir el número de regidores en los ayuntamientos y que, según lo que diga la ciudadanía en la revocación de mandato, esta pueda realizarse en 2027 o 2028.

Fuente: Tribuna del Yaqui