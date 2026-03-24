¿Qué MARCHAS y BLOQUEOS hay este MARTES 24 de marzo en CDMX? Así está el TRÁFICO HOY

Ciudad de México.- Si este martes 24 de marzo de 2026 planeas salir en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX), conviene anticiparte: a lo largo del día se prevén diversas marchas, bloqueos y movilizaciones que podrían afectar la circulación en puntos clave de la capital. Para evitar contratiempos, aquí te decimos dónde y a qué hora se realizarán estas actividades, de acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Conoce todas las marchas en CDMX este día. Foto: C5

Marchas y BLOQUEOS HOY en CDMX

Las movilizaciones programadas para este martes se concentran principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza, Tlalpan y Coyoacán. Algunas serán durante el día, mientras que otras tienen horarios específicos desde primeras horas de la mañana.

Alcaldía Cuauhtémoc

Durante el día se prevén concentraciones en Manzanillo 49, en la colonia Roma Sur; también en Atlixco 12, en la colonia Condesa, y en Tlacotalpan 39, igualmente en Roma Sur.

Además, desde temprano habrá actividad en distintos puntos. A las 06:00 horas se reporta una concentración en Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.

Media hora después, a las 06:30 horas, se prevé otra en Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera.

Más tarde, a las 09:00 horas, se realizará una concentración en Avenida Juárez 50, en la colonia Centro.

A las 11:00 horas, otra en Medellín 202, en la colonia Roma Norte.

Al mediodía, a las 12:00 horas, se contemplan movilizaciones en Avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, en la colonia San Rafael, así como en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, en la colonia Centro, además de otra concentración nuevamente en Avenida Juárez 50.

Por la tarde, a las 15:00 horas, se prevé actividad en Plaza de la Constitución.

Más adelante, a las 17:00 horas, se desarrollará una marcha que partirá de Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, y avanzará por Paseo de la Reforma y otras vialidades, con rumbo al Zócalo capitalino, aunque la ruta exacta podría definirse durante la jornada.

Alcaldía Iztacalco

A las 12:00 horas se tiene programada una concentración en Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, lo que podría generar afectaciones en vialidades cercanas.

Alcaldía Venustiano Carranza

Para las 17:00 horas se prevé una concentración en H. Congreso de la Unión 66, en la colonia El Parque, zona donde se recomienda manejar con precaución.

Conoce todas las marchas en CDMX este día. Foto: C5

Alcaldía Tlalpan

Durante el día habrá presencia de manifestantes en Periférico Sur 4829, en la colonia Parques del Pedregal, un punto con alto flujo vehicular.

Alcaldía Coyoacán

También durante el día se contempla una concentración en Miguel Ángel de Quevedo 1098, en la colonia Parque San Andrés, lo que podría impactar la circulación en esta zona del sur de la ciudad.

Recomendaciones para automovilistas

Ante este panorama, se recomienda salir con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse informado en tiempo real sobre cierres o desvíos. Las movilizaciones pueden cambiar de horario o recorrido, por lo que la actualización constante será clave para evitar retrasos.

uD83CuDF1E¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 24 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

uD83DuDE97uD835uDC38uD835uDC65uD835uDC52uD835uDC5BuD835uDC61uD835uDC5CuD835uDC60 - uD835uDC21uD835uDC28uD835uDC25uD835uDC28uD835uDC20uD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC2C uD835uDFCEuD835uDFCE uD835uDC32 uD835uDFCE. pic.twitter.com/8ly9vFhXHE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui