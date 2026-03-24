Ciudad de México.- Durante 'La Mañanera del Pueblo' de este martes 24 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en el transcurso de la semana se presentará un informe actualizado sobre las personas desaparecidas en México, el cual asegura que ya está concluido y se dará a conocer después de su última revisión.

"Esta misma semana se va a presentar lo de desaparecidos. Ya está el informe… hoy me reúno con ellos para ver cómo queda la presentación", indicó la presidenta. Sin embargo, Sheinbaum enmarca este reporte en el contexto de las recientes demandas de los colectivos de madres y padres buscadores, quienes desean una mayor transparencia, acompañamiento institucional y resultados precisos en las investigaciones.

Claudia Sheinbaum afirma que ya está listo el informe sobre personas desaparecidas; lo presentará durante esta semana

A partir del diálogo con estos grupos, Sheinbaum sostiene que se han impulsado grandes cambios legales, entre ellos la obligación de las fiscalías de abrir las carpetas de investigación de forma inmediata ante las denuncias de desaparición, ya que menciona que, previamente, eso no ocurría. "Antes se registraba la desaparición, pero no necesariamente se abría una carpeta de investigación. Hoy por ley es obligatorio investigar y buscar", enfatizó.

De igual manera, destaco la implementación de nuevos mecanismos, como lo son sistemas de alerta temprana, lo que ha permitido localizar con vida a personas reportadas como desaparecidas en diversas entidades del país en periodos cortos. Por otra parte, en el caso del rancho Izaguirre, donde la Fiscalía General de la República reconoció hallazgos de restos humanos y posibles actividades de reclutamiento forzado, sin embargo, la presidenta no profundizó en el tema; ya eso corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum aún no descarta una posible reunión directa con los colectivos de búsqueda, pero considera que, por el momento, la atención liderada por la secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, ha sido apropiada. "Si es necesario, reuniría. Pero están siendo atendidos de manera muy humana por la Secretaría de Gobernación", mencionó.

#EnVivo | Conferencia matutina con la presidenta @Claudiashein de este martes 24 de marzo.https://t.co/IK1G8J8hx8 — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) March 24, 2026

La mandataria insistió en que los avances en la materia derivan de la comunicación constante con familiares de víctimas y organizaciones civiles, lo que menciona ha permitido mejorar el marco legal, como las herramientas de búsqueda en el país. Aun con estas declaraciones, en México se enfrenta una crisis en desapariciones, con más de 118 mil personas registradas como desaparecidas a nivel nacional, con miles de nuevos casos cada año, una situación que es principalmente vinculada con el crimen organizado y a fallas estructurales en las investigaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui