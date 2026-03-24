Sheinbaum presenta Ley General para prevenir, investigar y sancionar el FEMINICIDIO en México: Puntos CLAVE

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 24 de marzo de 2026, junto con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, presentaron una propuesta de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio en México. Aquí te decimos en qué consiste.

En su intervención, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano declaró que cuando Ernestina Godoy estuvo a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), junto con su equipo, generó un esquema de investigación al delito de feminicidio, lo que permitió bajar la impunidad de este crimen en la capital mexicana. Ahora, tras nuevas conversaciones sobre cómo apoyar a las mujeres mexicanas, Godoy planteó que este modelo se lleve a todo el país.

Sheinbaum y FGR presentaron esta nueva Ley contra el FEMINICIDIO en México. Foto: Twitter

La presidenta explicó que se trata de una Ley General, lo que quiere decir que, cuando la apruebe el Congreso, tiene que ser aprobada en todos los estados de la República: "En este caso, la propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una Ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio, y también que se desarrollen una serie de políticas para prevenirlo".

Posteriormente, la fiscal general tomó la palabra e informó que será el próximo 15 de abril cuando presenten el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, el cual será entregado al Senado y la Presidenta como titular del Ejecutivo.

Respecto a la propuesta de Ley General contra el Feminicidio en México, Godoy dijo que se busca modificar el a) de la fracción 21, del Artículo 73 de la Carta Magna, a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio, que establezca el tipo penal y sus sanciones, permitiendo una adecuada línea de acciones que garanticen desde los distintos niveles de Gobierno e instituciones el acceso a una vida libre de violencia de mujeres, niñas y adolescentes.

Compartió que este proyecto de Ley fue trabajado por la Secretaría de las Mujeres y la FGR.

uD83DuDCF2 La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de unificar el modelo de investigación en todo el país y fortalecer la prevención. pic.twitter.com/2O1tsr9lwg — Notigram (@Notigram) March 24, 2026

¿Qué propone esta Ley?

Será de tipo penal homologado: "Comete el delito de feminicio la persona que prive de la vida una mujer por razones de género"

Marca nueve razones de género, como: Signos de violencia sexual Antecentes de violencia contra la víctima Delito Motivado por estereotipos o prejuicios Contextos de asimetría de poder, entre otros

La pena podría ser de 40 a 70 años de prisión; aunque se contemplan 21 agravantes para aumentar la pena.

La multa por este delito será de mil a dos mil UMAS

La iniciativa también contempla, además de la pérdida de libertad para el responsable:

Pérdida de derechos sucesorios

Pérdida de tutela, curatela, guardia y custodia de las víctimas directas o indirectas

Pérdida de patria potestad

Destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público

Igualmente:

Se prohiben excusas absolutorias atenuantes por el delito de feminicidio

El delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles

No proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistías

Ernestina Godoy también señaló que con esta Ley se establece la homologación de protocolos especializados de actuación que deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables.

Respecto a los derechos de las víctimas y reparación integral, contempla estos puntos:

Acceso a la verdad y justicia

Atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas

Asistencia jurídica especializada y gratuita

Seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad

Restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida

Servicios de traducción e interpretación

Además se puntualiza que las personas, medios de comunicación y plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas.

Fuente: Tribuna del Yaqui