Cámara de Diputados avala eliminar 'pensiones doradas' en lo general pese a protestas; sigue lo particular

Ciudad de México. - Este miércoles 25 de marzo de 2026 inició la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados sobre las reformas al artículo 127 constitucional que buscan poner un alto a las pensiones doradas, las cuales, como te hemos informado con anterioridad en TRIBUNA, están centradas en exservidores públicos cuyas jubilaciones desde hace años son superiores al sueldo que recibe la persona a cargo del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, a pesar de que un grupo de pensionados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza ingresaron a la fuerza al recinto legislativo de San Lázaro, finalmente quedó aprobada en lo general con 458 votos, cero en contra y cero abstenciones. De acuerdo con Radio Fórmula, los manifestantes no son sindicalizados, sino que están contratados por honorarios y creen que con esta reforma se verían afectados sus ingresos, por lo que piden una audiencia.

Recordemos que este dictamen dice claramente que las jubilaciones de servidores públicos no pueden ser mayores a la mitad de la remuneración de la presidenta, lo que vendría siendo aproximadamente 70 mil pesos. De igual manera, indica que la reforma será retroactiva y que las pensiones actuales que sobrepasen el límite mencionado se ajustarán al monto fijado en la reforma constitucional.

Un poco de lo que sucedió es que, cuando se llevaba a cabo la discusión en lo general, intervino el diputado Alejandro Domínguez (PRI), quien considera que al ser retroactiva afectará a los empleados, en cambio los demás seguirán con sus privilegios. "Los ministros en retiro conservarán sus privilegios, eso es lo que convierte a esta reforma en una reforma selectiva, discrecional y clasista", puntualizó.

Aprueban en lo general

Protesta en San Lázaro

De hecho, según Milenio, fueron aproximadamente 200 extrabajadores electricistas que como apoyo para su protesta llevaban cacerolas y cucharas, incluso algunos consiguieron tumbar varias vallas instaladas sobre la acera; también quisieron ingresar, pero intervinieron los elementos de seguridad. Entre las preocupaciones que manifestaban mientras coreaban "¡Fuera Morena, fuera Morena!" es que su pensión se reduciría en un 50 por ciento.

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uD83DuDEA8 La @Mx_Diputados acaba de aprobar en lo general la reforma al Artículo 127 constitucional. El que pone límite a las llamadas "pensiones doradas" de exfuncionarios de confianza. uD83CuDFDB??? — Emeequis (@emeequis) March 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui