CDMX tendrá día soleado HOY 25 de marzo: Aquí el pronóstico del CLIMA completo

Ciudad de México.- El clima en la Ciudad de México (CDMX) dará un giro a lo largo del día este miércoles 25 de marzo de 2026. Aunque la mañana comenzará fresca y con nubosidad, el sol se impondrá con fuerza por la tarde, elevando la temperatura y el índice UV a niveles que obligan a tomar precauciones si vas a estar al aire libre. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el reporte meteorológico completo.

Así será el clima en CDMX este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este miércoles se prevé un día con cielo parcialmente nublado por la mañana y condiciones mayormente soleadas hacia la tarde, sin presencia de lluvias en la capital del país.

Así será el clima en CDMX este miércoles. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, el ambiente será frío a fresco. Alrededor de las 07:00 horas, la temperatura se ubicará cerca de los 9°C, con cielo parcialmente nuboso y viento ligero del norte. Conforme avance la mañana, el termómetro subirá de forma gradual: a las 08:00 se esperan 11°C y hacia las 09:00 unos 12°C, con intervalos de nubes y claros. Para las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 18°C, con una sensación térmica similar, pero con un cambio importante: el índice de radiación ultravioleta se elevará a niveles muy altos, lo que marca el inicio de condiciones más intensas.

Por la tarde, el escenario será completamente distinto. El cielo se despejará y dominará el ambiente soleado, con temperaturas máximas cercanas a los 23°C. Este pico térmico se registrará entre las 14:00 y las 17:00 horas, periodo en el que también se alcanzará un índice UV extremo, superior a 11, lo que implica riesgo alto para la piel si no se utiliza protección solar. Además, el viento se intensificará, con dirección predominante del norte y velocidades que irán de moderadas a rachas más perceptibles, alcanzando entre 27 y 32 kilómetros por hora.

Hacia la noche, las condiciones serán estables y con cielo despejado. Alrededor de las 20:00 horas, la temperatura descenderá a unos 18 grados, mientras que para las 23:00 se espera que baje hasta los 15°C, manteniendo un ambiente fresco. El viento continuará presente desde el norte y noroeste, con velocidades de entre 18 y hasta 36 kilómetros por hora durante algunos periodos, lo que podría incrementar la sensación de frescura.

En resumen, CDMX vivirá un miércoles sin lluvias, con mañanas frescas, tardes soleadas y noches templadas a frescas. El principal factor a considerar será la radiación solar, que alcanzará niveles extremos durante la tarde, además de rachas de viento que podrían sentirse con mayor intensidad conforme avance el día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)