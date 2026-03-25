Clima HOY miércoles 25 de marzo en la NOCHE: Prevén LLUVIAS FUERTES en estas regiones

Ciudad de México.- Para la noche de este miércoles 25 de marzo de 2026 se prevén lluvias fuertes en distintas regiones del país, acompañadas de viento fuerte en el sureste. Si tienes planes al exterior, es recomendable consultar el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para mantenerte informado sobre las condiciones del clima.

De acuerdo con el SMN, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, además de una vaguada en altura sobre el golfo de México y el interior del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales fuertes en el sureste del país. Además, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste de México mantendrá cielo despejado y sin lluvias sobre el noroeste y norte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea los efectos de una línea seca sobre el norte de México, condición que favorece vientos con rachas fuertes y posibles tolvaneras en dicha región. Toda la información en:

Para esta noche se pronostican #Lluvias fuertes en zonas de #Oaxaca, además de #Viento de componente norte con #Rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y #GolfoDeTehuantepec. Toda la información en https://t.co/ilnA1hWMAT pic.twitter.com/ZQjrbSh1RX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 26, 2026

¿Dónde lloverá este miércoles 18 de marzo por la noche?

Lluvias puntuales fuertes en:

Oaxaca

Intervalos de chubascos en:

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas en:

Yucatán

En cuanto al viento, se prevén rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Por otro lado, una línea seca sobre el noreste del país originará rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para mañana jueves 26 de marzo, el SMN prevé que canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste del país, en combinación con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dichas regiones.

Asimismo, prevalecerá la línea seca sobre el norte del territorio nacional, generando vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste de México mantendrá cielo despejado y sin lluvia, así como ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste del país.

¿Dónde lloverá mañana jueves 26 de marzo de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Tabasco

Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Colima

Morelos

Estado de México

Tlaxcala

El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos, mientras que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

En nuestro #VideoPronóstico infórmate sobre las condiciones #Meteorológicas previstas para esta noche y mañana en #México. ¡Reprodúcelo! pic.twitter.com/DfAbUxVrOE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua