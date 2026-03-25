Ciudad de México.- El grupo interdisciplinario integrado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales y locales dio a conocer que las acciones integrales para atender la presencia de hidrocarburos detectada en zonas costeras de Veracruz y Tabasco se continúan ejecutando bajo cinco ejes prioritarios.

Eje 1: Limpieza y saneamiento de playas y zonas costeras

Se mantienen labores de limpieza en playas, cuerpos de agua y áreas de manglar afectadas, mediante recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de cordones oleofílicos para la recuperación del hidrocarburo. A la fecha, se han logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral en los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, en la entidad veracruzana, así como en Dos Bocas, Tabasco.

Gobierno de México refuerza acciones ante presencia de hidrocarburos en zonas costeras de Veracruz y Tabasco

Eje 2: Atención y apoyo a comunidades pesqueras

Pemex mantiene comunicación directa con cooperativas y pescadores afectados, brindando acompañamiento técnico, además de esquemas de apoyo para mitigar las afectaciones económicas con un monto de más de 35 millones de pesos, llevando a cabo lo siguiente:

Apoyo al municipio de Pajapan mediante el suministro de 100 mil litros de combustible, 60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel, con un valor de más de 20 millones de pesos

mediante el suministro de 100 mil litros de combustible, 60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel, con un valor de más de 20 millones de pesos Se invertirá un monto de 15 millones de pesos para la adquisición de artes de pesca

Desde el 17 de marzo opera la Unidad Médica Móvil de Pemex para brindar servicios de salud en los municipios afectados

de para brindar servicios de salud en los municipios afectados Implementó un esquema de contratación temporal a pobladores de las comunidades afectadas para labores de saneamiento

Eje 3: Indagación técnica sobre el origen del hidrocarburo

Se mantiene una indagación técnica del origen del hidrocarburo detectado, a través de imágenes satelitales, desplazamiento de buques en el área con apoyo de drones y de sobrevuelos con aeronaves de la Armada de México, además de análisis oceanográficos, monitoreo de corrientes marinas y revisiones en infraestructura marítima y portuaria.

Eje 4: Supervisión de la ASEA y Profepa

La ASEA y la Profepa realizan inspecciones en sitio, recorridos terrestres y sobrevuelos de verificación en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el sector hidrocarburos; ASEA lleva 11 recorridos de supervisión y ha emitido 5 requerimientos de información; por otra parte, Profepa ha visitado más de 32 sitios, incluyendo playas, lagunas, ríos y arroyos con el fin de verificar trabajos de limpieza.

Eje 5: Acciones subsecuentes tras la identificación del origen

Una vez determinado el origen del incidente, se procederá conforme al marco legal vigente para deslindar responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones administrativas, penales y ambientales correspondientes, que incluyen multas económicas y responsabilidad ambiental; asimismo, se continúan monitoreando las zonas marinas para recuperar cualquier hidrocarburo existente antes de que llegue a la costa.

Gobierno de México refuerza acciones ante presencia de hidrocarburos en zonas costeras de Veracruz y Tabasco

Fuente: Tribuna del Yaqui