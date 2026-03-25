Jaime Bonilla dice quieren "empapelarnos" y culpa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar

Tijuana, Baja California.- El exmandatario estatal Jaime Bonilla Valdez, tras salir de su audiencia que tuvo una duración aproximada de 24 horas en el Centro de Justicia en Mexicali, realizó fuertes declaraciones en contra de la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pues la acusa de ser la culpable de que un juez lo haya vinculado a proceso por el caso denominado Next Energy.

De acuerdo con información de Milenio, el expolítico calificó lo que supuestamente provocó Ávila Olmeda como "empapelarnos", pues dice que ese ha sido el modus operandi contra sus colaboradores. Además, no paró ahí porque, como te informamos en TRIBUNA, está bajo proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones. De tal forma que el empresario cree firmemente que la morenista está detrás de todo.

Evidentemente, la representante de la entidad no se quedó con los brazos cruzados y le respondió dejando en claro que el proceso que enfrenta el exgobernador no tiene nada que ver con las diferencias políticas, más bien se centra en el tema financiero que implicaba el proyecto, pues recordemos que el contrato obligaba a Baja California a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, un golpe difícil para la economía.

Marina del Pilar Ávila Olmeda

Además, recalcó la expresidenta municipal de Mexicali, de 2019 a 2021, que son diez las personas vinculadas a proceso, lo que incluye a Bonilla Valdez. En esa misma charla con los medios especificó que el exgobernante perdió el fuero y fue así como en doce o trece ocasiones se difirió su audiencia. Cabe destacar que el dueño de Next Energy permanece en prisión en Aguascalientes por un proceso similar.

#Sonora | Realizarán el XVI Torneo de Robótica Sumobot Master 2026 en la Universidad de San Luis Río ColoradouD83DuDD34uD83EuDD16https://t.co/GmCs3cas65 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 25, 2026

"Aquí lo único que estamos haciendo es proteger los recursos públicos del estado, de un contrato que arriesgaba el patrimonio de las y los bajacalifornianos. Son diez personas que ya están vinculadas. Él tenía fuero, perdió el fuero y entonces durante doce o trece ocasiones se difirió su audiencia", declaró la esposa del exdiputado federal y local, Carlos Torres Torre, durante su conferencia mañanera.

Fuente: Tribuna del Yaqui