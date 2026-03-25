Plan B de la Reforma Electoral pasa en el Senado de la República en lo general; continúa la discusión en lo particular

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó en lo general el llamado Plan B de la Reforma Electoral, con 87 votos a favor y 41 en contra, en una sesión donde participaron 128 legisladores. La propuesta fue avalada gracias a los votos de Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aunque el dictamen fue reservado en su totalidad para su discusión en lo particular.

Con ello, el proceso legislativo continúa, dando paso a la presentación de reservas y propuestas de modificación por parte de los distintos grupos parlamentarios. Uno de los puntos clave que se discutirán es el relacionado con la revocación de mandato. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que se presentará una reserva para mantener intacto el artículo 35 constitucional, lo que implicaría que este ejercicio democrático se realice hasta el año 2028.

uD83DuDEA8Aprobado el Plan B en lo general con 87 votos a favor de Morena, PT, Verde y 41 en contra de PRI, PAN y MC



Sara Pablo vía @Radio_Formula. pic.twitter.com/PjhlXJ3rrg — Azucena Uresti (@azucenau) March 26, 2026

En este contexto, el Partido del Trabajo, aunque votó a favor del dictamen en lo general, dejó claro que no respalda los cambios planteados en materia de revocación de mandato. El senador y dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, explicó que su bancada acompañará la reforma en términos generales, pero se separa del contenido referente al artículo 35 de la Constitución.

"Estaremos a favor en lo general, pero nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere a la revocación de mandato", puntualizó. Por su parte, los legisladores de oposición reiteraron su rechazo a la iniciativa, al considerar que no genera beneficios para el país.

uD83DuDDF3?uD83DuDCCC EL PLAN B ES APROBADO EN LO GENERAL



El Senado aprobó el Plan B en lo general.



Hubo 128 votos:



? 87 votos a favor

? 41 votos en contra



Aunque alcanzó mayoría calificada, todo el dictamen quedó reservado.



¿Qué sigue?



La votación en lo particular.



Ahí se presentarán… pic.twitter.com/eV55EQphF8 — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) March 26, 2026

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, calificó la propuesta como un "rotundo fracaso" y aseguró que no representa un impacto positivo en la vida pública de México. Se prevé que en las próximas horas continúe la discusión en lo particular, donde podrían realizarse ajustes al dictamen antes de su eventual aprobación definitiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui