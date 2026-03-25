¿Quién COBRA HOY 25 de MARZO la Pensión Bienestar y qué apellidos se registran para discapacidad?

Ciudad de México.- Es la recta final para cobrar la Pensión Bienestar 2026 correspondiente al bimestre marzo-abril, pues este miércoles 25 de marzo de 2026 es el penúltimo día. Además, tampoco olvides que desde el lunes 23 de marzo inició el registro de Personas con Discapacidad. A continuación, en TRIBUNA, como siempre te tenemos toda la información para que no se te pasen las fechas.

"Están recibiendo su pensión en este bimestre un millón 596 mil personas con discapacidad que ya ejercen este derecho. La inversión social para este año es de 37 mil 452 millones de pesos de los recursos del gobierno federal, a los que se suman los recursos que invierten los estados", explicó durante una mañanera desde Palacio Nacional la actual secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

¿A qué letra le toca cobrar su dinero y cuáles ya pasaron?

A – Lunes 2 de marzo

B – Martes 3 de marzo

C – Miércoles 4 de marzo

C – Jueves 5 de marzo

D, E, F – Viernes 6 de marzo

G – Lunes 9 de marzo

G – Martes 10 de marzo

H, I, J, K – Miércoles 11 de marzo

L – Jueves 12 de marzo

M – Viernes 13 de marzo

M – Martes 17 de marzo

N, Ñ, O – Miércoles 18 de marzo de 2026

P, Q – Jueves 19 de marzo de 2026

R – Viernes 20 de marzo de 2026

R – 23 de marzo de 2026

S – 24 de marzo de 2026

T, U, V – 25 de marzo de 2026

Calendario

Evita caer en estafas

A inicios de este año Sheinbaum Pardo desmintió la existencia de un apoyo económico dirigido a personas de entre 30 y 64 años, pues en aquel entonces se difundió a través de redes sociales una supuesta convocatoria oficial. De tal forma que la mandataria federal hizo un llamado a mantenerse al pendiente y únicamente guiarse por cuentas institucionales verificadas del Gobierno de México, como el portal de la Secretaría de Bienestar.

Estos son los montos de la Pensión Bienestar para marzo de 2026:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Programa Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales.

Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

Pensión para las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Calendario

A esta letra le toca el turno de registrarse de Personas con Discapacidad

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 y domingo 29 de marzo: es para todas las letras.

¿Cuáles son los requisitos?

Antes que nada, uno de los más importantes es el certificado de discapacidad permanente, porque en caso de que no lo tengas lamentablemente no es posible que entres al programa social. No obstante, no te preocupes porque aquí te orientamos: este documento se obtiene en instituciones de salud públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o un Centro Médico.

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Lleva los siguientes DOCUMENTOS en original y copia al #MóduloBienestar más cercano a tu domicilio, para registrarte a la #PensiónDiscapacidad del 23 al 29 de marzo.



Ubicalo aquí: https://t.co/dJrnoQtAZE @Claudiashein#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/0Xq4KVbX4m — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 24, 2026

Lo más importante es que la institución haga una valoración médica donde se corrobore que en efecto el o la candidata tiene algún tipo de discapacidad; una vez que quede listo se emite la constancia a través de la Ventanilla Única de Discapacidad. Cabe destacar que el certificado tiene una vigencia de cinco años. También es indispensable presentar la CURP, identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio reciente.

Fuente: Tribuna del Yaqui