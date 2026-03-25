Tráfico en CDMX HOY: ¿Dónde hay marchas y BLOQUEOS este 25 de marzo? Zonas afectadas

Ciudad de México.- Si hoy, miércoles 25 de marzo de 2026, tienes planeado viajar en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX), más vale que tomes precauciones, pues a lo largo del día se prevén múltiples marchas, bloqueos y movilizaciones en distintas alcaldías, lo que podría generar tráfico intenso, cierres viales y retrasos importantes. Para evitar contratiempos, aquí tienes el desglose completo de las afectaciones previstas.

Marchas y BLOQUEOS HOY en CDMX

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5-CDMX) movilizaciones están distribuidas desde primeras horas de la mañana y se extenderán durante todo el día, con puntos clave en zonas céntricas, corredores viales importantes y alcaldías con alta densidad vehicular.

Advierten MARCHAS y BLOQUEOS este miércoles. Foto: C5-CDMX

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 06:30 horas se prevé una concentración en Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera.

A las 10:00 horas habrá dos concentraciones: una en Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, y otra en Plaza de la Constitución, en la colonia Centro Histórico.

Al mediodía, a las 12:00 horas, se registran tres movilizaciones simultáneas: En Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro En Avenida Juárez 50, colonia Centro Y en Avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael.

Durante el transcurso del día continuarán las concentraciones en Manzanillo 49, colonia Roma Sur; Atlixco 12, colonia Condesa; y Tlacotalpan 39, colonia Roma Sur.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 09:30 horas se tiene programada una concentración en H. Congreso de la Unión 66, colonia El Parque.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 10:00 horas se realizará una concentración en Avenida Parque Lira 94, colonia Observatorio.

Alcaldía Iztapalapa

A las 12:00 horas habrá una concentración en Avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

A las 16:00 horas se prevé otra movilización en Avenida San Rafael Atlixco 186, colonia Leyes de Reforma 1ª Sección.

Además, durante el día se mantendrá actividad en Avenida Reforma 50, en la misma colonia Lomas de San Lorenzo.

Advierten MARCHAS y BLOQUEOS este miércoles. Foto: C5-CDMX

Alcaldía Coyoacán

A las 12:00 horas se registrará una concentración en Avenida Insurgentes Sur 3000, en Ciudad Universitaria.

Durante el día también habrá movilizaciones en Circuito Interior, dentro de Ciudad Universitaria, y en Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas se prevé una concentración en Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.

A las 19:00 horas habrá otra movilización en Avenida Río Churubusco s/n, colonia Gabriel Ramos Millán.

Alcaldía Tlalpan

Durante el día se reporta una concentración en Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal.

Calles y zonas con mayor afectación

Las zonas con mayor carga vehicular se ubican en el centro de la ciudad, particularmente en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y corredores como Insurgentes. También destacan vialidades como Calzada San Antonio Abad, Circuito Interior, Río Churubusco, Periférico Sur y avenidas clave en Iztapalapa.

Las afectaciones no serán únicamente en los puntos señalados, ya que las rutas alternas podrían saturarse conforme avancen las movilizaciones.

Se recomienda salir con anticipación, utilizar aplicaciones de navegación para monitorear el tráfico en tiempo real y, si es posible, optar por transporte público. Las movilizaciones están programadas en distintos horarios, por lo que las afectaciones podrían prolongarse durante gran parte del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui