Clima en CDMX HOY 26 de marzo de 2026: Calor, UV extremo y lluvia por la noche

Ciudad de México.- Hoy, jueves 26 de marzo de 2026, el clima en la Ciudad de México (CDMX) tendrá contrastes que podrían tomarte por sorpresa si no te anticipas: mañana fresca, tarde con radiación solar extrema y una noche con probabilidad de lluvia ligera. Si planeas salir, conviene revisar cómo evolucionará el tiempo a lo largo del día para evitar contratiempos. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en CDMX este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal Meteored.mx, este jueves se espera un día con nubes y claros por la mañana, condiciones mayormente soleadas hacia la tarde y un cambio hacia la noche con presencia de lluvia débil en algunas zonas de la capital.

Así será el clima en CDMX este jueves. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco. Desde las primeras horas, alrededor de las 07:00, se registrarán cerca de 10°C con cielo mayormente despejado. Conforme avance el día, la temperatura subirá gradualmente: a las 08:00 se esperan 11°C y hacia las 09:00 unos 13°C, con intervalos de sol y nubosidad. Para las 11:00 horas, el termómetro alcanzará los 19°C, con cielo despejado y un incremento importante en la radiación ultravioleta, que llegará a niveles muy altos.

Por la tarde, el calor se hará más presente. Se prevé una temperatura máxima de alrededor de 24°C entre las 14:00 y 17:00 horas, con cielo mayormente soleado al inicio y posteriormente con nubes y claros. En este periodo, el índice UV alcanzará niveles extremos, superiores a 11, lo que implica riesgo elevado por exposición prolongada al sol. El viento soplará principalmente del norte y noroeste, con velocidades que irán de moderadas a rachas más intensas, alcanzando entre 24 y 32 kilómetros por hora.

Para la noche, el pronóstico indica un cambio en las condiciones. Alrededor de las 20:00 horas se prevé lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, con una probabilidad cercana al 30 por ciento y acumulaciones ligeras. La temperatura rondará los 19°C en ese momento. Más tarde, hacia las 23:00 horas, el cielo tenderá a despejarse nuevamente, con una temperatura cercana a los 15 grados y ambiente fresco. El viento continuará presente desde el norte y noroeste, con velocidades que podrían alcanzar hasta 34 kilómetros por hora durante la noche.

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En términos generales, la CDMX vivirá un día sin lluvias durante la mayor parte de la jornada, pero con un cierre húmedo en algunas zonas, además de una radiación solar muy intensa por la tarde. Se recomienda usar protección solar, mantenerse hidratado y considerar paraguas si se transita por la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)