Clima HOY jueves 26 de marzo en la NOCHE: Prevén NUEVO FRENTE FRÍO al norte de México

Ciudad de México.- Este martes 24 de marzo del 2026 no te pierdas el pronóstico del clima para las siguientes horas, ya que se reportan lluvias fuertes en estas zonas del país. TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones del clima para hoy en la noche.

De acuerdo con el SMN, durante esta noche y madrugada del viernes 26 de marzo, canales de baja presión en el interior del país y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán lluvias puntuales fuertes en zonas del sureste del país, así como lluvias aisladas en algunas partes del norte y centro de la república.

¿Dónde lloverá este jueves 25 de marzo por la noche?

Lluvias puntuales fuertes en:

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Se pronostican chubascos en:

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Veracruz

Yucatán

Y lluvias aisladas en:

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Morelos

Tlaxcala

Además, una línea seca prevalecerá sobre el norte del país, con rachas fuertes de viento de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Dónde lloverá mañana viernes 27 de marzo?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (25 a 50 mm):

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Guerrero

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Estado de México

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

En cuanto a las condiciones generales, una circulación anticiclónica mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con onda de calor en estados como Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Guerrero y Oaxaca, extendiéndose hacia Michoacán y Chiapas. Asimismo, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte, generando rachas fuertes de viento.

El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían incrementar niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos. También se prevén rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios, además de bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua