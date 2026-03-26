Desaparecen dos embarcaciones que llevaban ayuda de México a Cuba; Marina inicia búsqueda

Isla Mujeres, Quintana Roo.- La Secretaría de Marina (Semar) de México reportó la activación de un operativo de búsqueda y rescate marítimo. El propósito es encontrar dos embarcaciones que partieron desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, con dirección a La Habana, Cuba. A bordo de ambos navíos viajan nueve personas de distintas nacionalidades. Dichos veleros transportan artículos de ayuda humanitaria y zarparon el fin de semana pasado.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado entablar comunicación con la tripulación ni hay registros que confirmen su regreso a la isla mexicana. El viaje forma parte del convoy 'Nuestra América'. Los dos veleros son los últimos de la delegación mexicana que inició su travesía el pasado 21 de marzo. La meta de este viaje es llevar asistencia e insumos a la población cubana, la cual enfrenta un fuerte deterioro económico agudizado por el bloqueo económico estadounidense.

El grupo de navegantes está compuesto por activistas: dos mujeres, seis hombres y un menor de 3 años de edad. Aunque tenían planeado salir el viernes por la tarde, las malas condiciones del clima los obligaron a retrasar su partida al sábado. La dependencia de seguridad mexicana explicó que ambos veleros "tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo". Al notar la falta de contacto al cumplirse el plazo, la Armada puso en marcha los protocolos de localización.

BUQUE LLEGA A CUBA CON AYUDA DESDE MÉXICO uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE8uD83CuDDFA



La embarcación, parte del Convoy Nuestra América, llegó a La Habana cargada de suministros médicos, alimentos y paneles solares.



El barco atunero llamado "Granma 2.0", rinde homenaje al yate que transportó a los revolucionarios… pic.twitter.com/j9eX8f8KuR — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) March 25, 2026

Según el comunicado emitido, esta movilización se realiza "en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar". Como parte de las acciones desplegadas mediante el Plan Marina, se enviaron alertas a las zonas navales ubicadas en Isla Mujeres y Yucalpetén. También participan las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima. Por aire y por mar, la Guardia Costera mexicana movilizó distintas unidades de superficie y aviones del tipo Persuader.

Estas aeronaves realizan recorridos de vigilancia sobre el trayecto trazado desde las costas mexicanas hasta la capital cubana. Los patrones de vuelo y navegación se definen "considerando la derrota programada, posibles puntos de cambio de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región".

Son tripulantes extranjeros

La Marina mantiene comunicación con diversos centros coordinadores de salvamento marítimo situados en Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, naciones de donde son originarios los navegantes. Esto se hace "con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real". El personal naval mantiene un monitoreo constante para actualizar las rutas de exploración, calcular las probables zonas de deriva y aumentar la viabilidad de encontrar los veleros.

uD83DuDEA8 Activan Plan Marina en fase de Búsqueda y Rescate tras la desaparición de dos embarcaciones que partieron de Isla Mujeres rumbo a Cuba con ayuda humanitaria.



?? Debían arribar entre el 25 y 26 de marzo, pero no hay confirmación de su llegada.



La información de… pic.twitter.com/wucFFifKpp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

A la par de estos esfuerzos, las fuerzas navales mexicanas lanzaron un aviso general dirigido a la comunidad marítima que transita por el Golfo de México y el Mar Caribe. El exhorto pide a tripulantes de barcos comerciales, flotas pesqueras, yates de recreo y trabajadores de plataformas que notifiquen a la base naval más cercana cualquier avistamiento de las naves o si cuentan con datos que ayuden a dar con el paradero de los nueve viajeros.

Fuente: Tribuna del Yaqui