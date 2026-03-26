FGR pide deportación de Bertha Olga Gómez, esposa de César Duarte, tras su detención en EU

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) de México inició los trámites correspondientes ante el gobierno de Estados Unidos para solicitar la entrega, bajo la figura de deportación, de Bertha Olga Gómez Fong. La esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenida por autoridades estadounidenses el pasado 25 de marzo debido a asuntos relacionados con su estatus migratorio en dicho país.

La FGR aclaró mediante un comunicado que el arresto de Gómez Fong no ocurrió a causa de una petición del gobierno de México, sino que respondió a la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses. Tras confirmarse la situación de la detenida, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua actuó el 26 de marzo para notificar a la FGR sobre la existencia de carpetas de investigación en contra de ella.

Dicho comunicado se realizó a través de la Oficina de Interpol México. Los expedientes abiertos en Chihuahua señalan su posible participación en el desvío de recursos públicos, presuntamente ocurrido durante el mandato de su esposo en la entidad, periodo que abarcó desde el año 2010 hasta 2016. Para avanzar con los procedimientos legales, la FGE de Chihuahua solicitó la colaboración de las dependencias federales.

#ÚLTIMAHORA La Fiscalía General de la República confirma que Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, no obedece a una solicitud de la FGR.



Detalla que recibió de la Fiscalía de Chihuahua la solicitd, por las investigaciones en contra de la mujer.… pic.twitter.com/IuHQEcaSho — José Luis Morales (@JLMNoticias) March 27, 2026

El propósito es asegurar que la esposa del exmandatario sea entregada a la justicia mexicana para responder por los señalamientos que pesan en su contra. Interpol México, una instancia que forma parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), facilita el intercambio de datos entre ambas naciones.

Cabe señalar que, al realizar una consulta en la base de datos pública de la Organización Internacional de Policía Criminal, Bertha Gómez Fong no cuenta una ficha roja para su búsqueda a nivel mundial. La gestión actual se fundamenta en su situación migratoria irregular en el extranjero y las órdenes de aprehensión emitidas a nivel estatal en su contra. En este sentido, la FGR mantiene un diálogo con Estados Unidos para definir su regreso.

uD83DuDD34 Detienen en #Texas a Bertha Olga Gómez, esposa del exgobernador César Duarte



El priista César Duarte Jáquez fue gobernador de #Chihuahua en el periodo 2010-2016 y actualmente se encuentra preso en un penal federal imputado por lavado de dinero.



El @ICEgov la detuvo por no… pic.twitter.com/xeQS4NEGbq — PERIÓDICO SupreMo uD83DuDD34 (@Diario_Supremo) March 26, 2026

Una vez que las agencias extranjeras concluyan su proceso migratorio, notificarán a la FGR el momento exacto y el punto de la frontera donde Gómez Fong será recibida por agentes de México. Con estas acciones, se busca dar cumplimiento a los mandatos emitidos en el estado de Chihuahua, asegurando que el caso avance conforme a derecho y ante los tribunales competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui