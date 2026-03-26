Gobierno de Sheinbaum lanza Plan para modernizar transporte pesado en México: Puntos CLAVE

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 26 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, anunciaron un programa integral que busca modernizar la industria de vehículos pesados mediante incentivos fiscales, financiamiento y nuevas reglas de seguridad. El objetivo, señalaron, es fortalecer uno de los sectores clave para la economía nacional.

Aquí en TRIBUNA te compartimos los puntos clave.

#Nacional | Marcelo Ebrard (@m_ebrard), secretario de Economía, anunció beneficios fiscales para la industria de vehículos pesados: el nuevo programa permitirá la deducción inmediata en la compra de activos fijosuD83DuDE9B pic.twitter.com/SJNaQ125uU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 26, 2026

Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados: Un plan para renovar la flota de transporte en México

Desde Palacio Nacional, se presentó el Programa de Atención inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, el cual se estructura en cuatro ejes principales:

Estímulos fiscales para adquirir unidades nuevas Financiamiento para pequeños transportistas Regulación en seguridad vehicular Control en la importación de vehículos usados

De acuerdo con el titular de Economía, el plan parte de un diagnóstico claro: la flota de vehículos pesados en México tiene una antigüedad promedio cercana a los 19 años, lo que impacta tanto en la seguridad vial como en las emisiones contaminantes.

Incentivos fiscales y financiamiento: el eje del programa

Uno de los componentes centrales es la deducción inmediata de impuestos para quienes compren unidades nuevas. En términos prácticos, esto permitirá que los transportistas puedan descontar el costo del vehículo en el primer año, lo que reduce de forma significativa la carga fiscal.

Para respaldar esta medida, se destinarán dos mil millones de pesos enfocados en incentivar la compra de vehículos producidos o ensamblados en México. A esto se suma un esquema de garantías por 250 millones de pesos, operado a través de Nacional Financiera, dirigido especialmente a micro y pequeños transportistas, conocidos como "hombre-camión". En conjunto, el programa tiene el potencial de movilizar hasta seis mil millones de pesos, con la meta de acelerar la renovación del parque vehicular en el país.

Nuevas reglas de seguridad y control de importaciones

El programa también contempla la creación de una nueva norma oficial en materia de seguridad para vehículos pesados. Esta regulación buscará mejorar condiciones clave como sistemas de frenos, iluminación, cinturones de seguridad y visibilidad, con el fin de reducir riesgos en carreteras.

Además, se plantea actualizar los precios de referencia para la importación de unidades usadas, una medida orientada a evitar la entrada de vehículos en malas condiciones que prolonguen la antigüedad de la flota.

Un sector clave para la economía

El titular de Economía subrayó que los vehículos pesados (entre ellos autobuses, camiones de carga y tractocamiones) son fundamentales para el funcionamiento del país, ya que permiten el traslado de mercancías y personas en todo el territorio.

En esa misma línea, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el programa está enfocado en apoyar a los pequeños transportistas, quienes enfrentan mayores dificultades para renovar sus unidades. Explicó que este sector concentra una gran parte de los vehículos más antiguos, por lo que facilitar su modernización también impactará en la producción nacional dentro del llamado Plan México.

Desde la industria, el programa fue bien recibido. El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Rogelio Arzate Tapia, calificó la iniciativa como estratégica, al considerar que el autotransporte moviliza más del 80 por ciento de las mercancías en el país.

También destacó que la industria genera alrededor de 200 mil empleos, por lo que la renovación de unidades no solo mejorará la seguridad y reducirá emisiones, sino que también impulsará la productividad y enviará una señal positiva para la inversión.

Fuente: Tribuna del Yaqui