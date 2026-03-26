Marina revela presuntos responsables del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

Ciudad de México.- El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, reportó que hay tres fuentes del origen del contaminante tras el derrame petrolero en el Golfo de México; entre ellas se encuentra un buque que estuvo fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos y emanaciones naturales de chapopoteras.

Morales Ángeles informó que hay 13 buques localizados que pudieron haber ocasionado el vertimiento, mencionando que cualquiera pudo haber sido la responsable de esta contingencia: "La contaminación proviene de tres fuentes. Hasta el momento, en el caso del buque, se sabe por las imágenes de satélite que hubo una marcha de combustible alrededor del fondeadero, sin poder determinar qué buque fue el que hizo el vertimiento".

Marina reporta presuntos responsables del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

Fuentes de origen

La Armada de México realiza inspecciones a embarcaciones que navegan en aguas mexicanas para deslindar responsabilidades El segundo origen corresponde a emanaciones naturales de las chapopoteras que se encuentran cerca del puerto de Coatzacoalcos La tercera causa del origen corresponde a emanaciones naturales que se encuentran a 60 millas de Carmen, en Campeche. Esta fuente sigue activa, según reportó el secretario de Marina

El almirante también dejó en claro que, en coordinación con Pemex, se están colocando barreras marinas para contener el sitio del contaminante y así lograr que ya no llegue a las playas. Asimismo, se están llevando a cabo revisiones con drones submarinos y buzos para descartar cualquier falla estructural de las plataformas en esta región; Alicia Bárcena Ibarra, titular de Marina, garantizó que se están interponiendo denuncias ante la Fiscalía General de la República para quien resulte responsable.

Bárcena dijo que en Veracruz solo han atendido a seis ejemplares con presencia de hidrocarburos, que son tres tortugas y tres aves que han sido liberadas; sin embargo, no se ha detectado daño ambiental severo. También aseguró que el delfín que se encontró muerto no fue por el derrame de hidrocarburos; la causa de su muerte fue por un golpe.

Marina reporta presuntos responsables del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

Fuente: Tribuna del Yaqui