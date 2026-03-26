¿Quién recibe pago HOY 25 de marzo? Pensión Bienestar y registro para Personas con Discapacidad

Ciudad de México.- Es oficial, este jueves 26 de marzo de 2026 es el último día para cobrar la Pensión Bienestar 2026 correspondiente al bimestre marzo-abril. No olvides que para ubicar tu módulo solo debes ingresar a: http://gob.mx/bienestar y recuerda que tu dinero está seguro en la Tarjeta Bienestar, porque los fondos permanecen protegidos ya que funciona como una cuenta de ahorro.

"Aviso importante: si tu apellido comienza con las letras de la R a la Z, esta semana podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre marzo–abril de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras", escribió desde su perfil de X (antes Twitter) la actual secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien constantemente está actualizando la información sobre los pagos y registros.

¿A qué letra le toca cobrar su dinero y cuáles ya pasaron?

A – Lunes 2 de marzo

B – Martes 3 de marzo

C – Miércoles 4 de marzo

C – Jueves 5 de marzo

D, E, F – Viernes 6 de marzo

G – Lunes 9 de marzo

G – Martes 10 de marzo

H, I, J, K – Miércoles 11 de marzo

L – Jueves 12 de marzo

M – Viernes 13 de marzo

M – Martes 17 de marzo

N, Ñ, O – Miércoles 18 de marzo de 2026

P, Q – Jueves 19 de marzo de 2026

R – Viernes 20 de marzo de 2026

R – Lunes 23 de marzo de 2026

S – Martes 24 de marzo de 2026

T, U, V – Miércoles 25 de marzo de 2026

W, X, Y, Z – 26 de marzo de 2026 Calendario

Alternativas para cobrar la Pensión Bienestar 2026

Una de las opciones más frecuentes y que la mayoría de los beneficiarios eligen es acudir a los Bancos del Bienestar, pero esta alternativa implica invertir bastante tiempo, por lo que no te preocupes si no se ajusta a tus actividades diarias, ya que en la actualidad existen más opciones como comprar en tiendas de autoservicio, siempre y cuando cuenten con su respectiva terminal bancaria.

Estos son los montos de la Pensión Bienestar para marzo de 2026:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Programa Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales.

Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

Pensión para las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Requisitos:

Estos son los requisitos para tramitar tu apoyo Bienestar. Necesitas identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad; CURP; acta de nacimiento; comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial); certificado de discapacidad (en el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad) y teléfono de contacto. Calendario

¿A qué letra le toca registrarse a la Pensión para Personas con Discapacidad?

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 y domingo 29 de marzo: es para todas las letras.

Si necesitas tu certificado de discapacidad permanente lo obtienes en instituciones de salud públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o un centro médico. Ahí se someterá a la persona a una valoración médica y de hecho tiene una vigencia de cinco años, así que pasado este periodo ya no es válido.

Fuente: Tribuna del Yaqui