TRÁFICO CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS, BLOQUEOS y rodadas este JUEVES 26 de marzo?

Ciudad de México.- Si hoy, jueves 26 de marzo de 2026, tienes planeado movilizarte en automóvil o transporte público al interior de la Ciudad de México (CDMX), es vital que te informes sobre el estado del tránsito. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) han alertado sobre una jornada intensa de marchas y bloqueos que afectarán las principales arterias de la capital.

Para que nada te tome por sorpresa y logres llegar a tiempo a tu destino, hemos preparado esta guía completa con horarios, ubicaciones exactas y alcaldías que presentarán mayores complicaciones viales. ¡Anticipa tu salida!

Aquí están las marchas de este jueves. Foto: C5

Agenda de movilizaciones sociales en CDMX para este jueves

La actividad de protestas y concentraciones comenzará desde las primeras horas de la mañana, concentrándose principalmente en la zona centro, aunque diversas demarcaciones del sur y oriente también verán afectada su circulación.

Alcaldía Cuauhtémoc

Es la demarcación con mayor actividad programada para este jueves:

06:30 horas (H): Concentración en Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera.

09:20 H: Concentración en Dr. Liceaga 93, Col. Doctores.

12:00 H: Concentración en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro.

12:00 H: Concentración en Av. Juárez 50, Col. Centro.

12:00 H: Concentración en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael.

14:00 H: Concentración en Plaza de la Constitución 2, Col. Centro Histórico.

16:00 H: Concentración-Marcha desde Av. Paseo de la Reforma s/n, Col. Juárez, rumbo a Av. Juárez 50, Col. Centro Histórico. (Ruta por definir).

19:00 H: Concentración en Belisario Domínguez 32, Col. Centro Histórico.

19:30 H: Concentración en Yautepec 111, Col. Condesa.

Durante el día: Concentración-Marcha desde Av. Juárez 50 rumbo a Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque.

Durante el día: Concentración en Manzanillo 49, Col. Roma Sur.

Durante el día: Concentración en Atlixco 12, Col. Condesa.

Durante el día: Concentración en Tlacotalpan 39, Col. Roma Sur.

Aquí están las marchas de este jueves. Foto: C5

Alcaldía Iztapalapa

09:00 H: Concentración-Rodada desde Villa Ascuri y Manuel Cañas, Col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl rumbo a Villa Eloísa, Col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

19:50 H: Concentración-Rodada desde Av. Canal de Tezontle 1512, Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado rumbo a Av. de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec Segunda Sección (Alc. Miguel Hidalgo).

Alcaldía Tlalpan

13:30 H: Concentración en Periférico Sur y Zapote, Col. Isidro Fabela.

Durante el día: Concentración en Periférico Sur 4829, Col. Parques del Pedregal.

Alcaldía Benito Juárez

17:00 H: Concentración en Calz. de Tlalpan 1036, Col. Nativitas.

Alcaldía Coyoacán

Durante el día: Concentración en Miguel Ángel de Quevedo 1098, Col. Parque San Andrés.

Alcaldía Milpa Alta

09:00 H: Concentración en Av. Jalisco Oriente y Av. México Norte, Col. Villa Milpa Alta.

Alcaldía Miguel Hidalgo

11:00 H: Concentración en Presa Angostura 225, Col. Irrigación.

Aquí están las marchas de este jueves. Foto: C5

Alcaldía Iztacalco

13:00 H: Concentración en Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México.

Recomendaciones para conductores en la CDMX

Ante el volumen de movilizaciones en puntos neurálgicos como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Periférico Sur y Calzada de Tlalpan, se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas como el Circuito Interior, Eje Central (en tramos no afectados) y el uso de aplicaciones de navegación en tiempo real.

Mantente informado a través de las cuentas oficiales del C5 y la SSC para actualizaciones de último momento sobre bloqueos inesperados o cambios en las rutas de las marchas.

Fuente: Tribuna del Yaqui