Amnistía Internacional y colectivos critican las cifras oficiales sobre personas desaparecidas en México

Ciudad de México. - Como te informamos esta mañana en TRIBUNA, durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno federal señaló que suman 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Además, destacó que solo 43 mil 128 registros cuentan con datos suficientes para la búsqueda y de ellos únicamente existen 3 mil 869 carpetas de investigación.

Al mismo tiempo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se manifestó hace unas horas a través de redes sociales para calificar la cifra expuesta por la administración de Sheinbaum Pardo como una forma de minimizar la responsabilidad del Estado en todo este tema de los desaparecidos. También señaló que dicha crisis no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos.

Por su parte, Amnistía Internacional pidió expresamente que se transparenten las metodologías del Registro Nacional y que se incluya a los familiares: "Amnistía Internacional llama al Gobierno de México a garantizar la inclusión de familias, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema en la implementación de la estrategia, y que esta metodología sea pública. #SinLasFamiliasNO", concluyó.

Cifras reveladas por el Gobierno de México

Quienes tampoco se quedaron atrás fueron organizaciones como Data Cívica, Fundar y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), las cuales acusaron al Gobierno de México de pretender validar una cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías. Cabe destacar que aseguran que el mensaje del Estado es de permisividad. Por lo pronto, ninguna fuente oficial, como Sheinbaum Pardo, les ha respondido.

uD83DuDCCCSobre las cifras presentadas hoy como parte de la Estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, presentada hoy durante la conferencia mañanera. Abrimos hilo uD83EuDDF5uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/m41TP7Zi40 — Centro Prodh (@CentroProdh) March 27, 2026

"Preocupan, además, afirmaciones como que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, sin que se haya dado a conocer la metodología que sustenta dicha conclusión. Sin claridad metodológica, este tipo de mensajes puede contribuir a minimizar la gravedad de la crisis y a desdibujar las obligaciones del Estado frente a las familias", puntualizaron en un comunicado conjunto.

Fuente: Tribuna del Yaqui