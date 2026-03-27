Claudia Sheinbaum regalará boletos para partido México vs Portugal; así se puede participar

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio una noticia dirigida a los seguidores del balompié. A través de sus redes sociales, informó que regalará boletos para asistir al partido amistoso que disputarán México y Portugal este sábado en la cancha del Estadio Azteca. Para quienes deseen acudir a este encuentro deportivo, la mandataria indicó que deberán ingresar a su perfil de Instagram para conocer los requisitos.

Ahí publicará las instrucciones precisas para que los interesados puedan concursar y llevarse a casa las entradas de este destacado partido de futbol. La respuesta de los usuarios en internet fue muy rápida, mostrando un amplio interés por asegurar un lugar en el recinto capitalino y apoyar a la selección nacional. Esta propuesta mantiene la costumbre de la presidenta de acercar el deporte y la cultura a todos los sectores de la sociedad.

Durante diversas etapas de su trayectoria, Sheinbaum ha organizado dinámicas parecidas para dar cortesías de distintos espectáculos. En el pasado, ha entregado accesos para justas mundialistas, funciones de lucha libre y conciertos. El propósito de estas acciones es fomentar la participación ciudadana y garantizar que más personas tengan la oportunidad de disfrutar de eventos de alto nivel, sin importar sus recursos económicos.

La mandataria ha reiterado mediante sus mensajes que la recreación es fundamental para el desarrollo comunitario. De esta manera, se busca que disciplinas deportivas como el futbol funcionen como un espacio de convivencia sana, reforzando el tejido social y democratizando el acceso a las actividades de esparcimiento dentro del territorio mexicano.

Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs Portugal.



A las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 28, 2026

Pasos para participar

El boleto número 001 del Mundial de la FIFA 2026 será entregado en un acto protocolario a una joven mexicana que podrá asistir al estadio el día del encuentro. La rirfa está dirigida a jóvenes mexicanas que tengan entre 16 y 25 años de edad. Para conseguir este pase, las aspirantes deben demostrar sus destrezas con el balón de futbol.

El desafío consiste en filmar un video vertical con una duración máxima de dos minutos, mostrando cuántas dominadas logran hacer sin dejar caer la pelota al piso. Los pasos para participar son muy sencillos. Primero, cada aspirante debe registrar su clip en YouTube. Después, es necesario ingresar al sitio web mundialsocial.gob.mx para completar el formulario y compartir la liga del video.

La fecha límite para subir la información es el próximo 10 de abril. Al concluir el periodo de recepción de videos, un grupo de mujeres evaluará a las candidatas. Este panel estará conformado por figuras destacadas del deporte: la árbitra internacional Katia Itzel García, la reconocida jugadora Charlyn Corral y la periodista Gabriela Fernández. Ellas serán las encargadas de elegir a la ganadora que representará a México en el Mundial de la FIFA 2026.

La Mujer más PODEROSA del Mundo Claudia Sheinbaum sacando a México en el Sorteo del Mundial...??uD83CuDDF2uD83CuDDFD?? pic.twitter.com/zj3pKAM8n0 — Morena Noticias (@Morena_Durango_) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui