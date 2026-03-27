¿Cómo estará el clima en CDMX HOY viernes 27 de marzo? Alerta por radiación UV extrema

Ciudad de México.- Si hoy, viernes 27 de marzo de 2026, vas a realizar actividades al aire libre en la Ciudad de México (CDMX), hay dos factores que debes considerar desde temprano: la radiación solar alcanzará niveles extremos y el viento será constante durante toda la jornada, por lo que tomar precauciones será clave. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte del tiempo íntegro.

Así será el clima en CDMX este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, el clima en la CDMXpara este viernes 27 de marzo de 2026 estará dominado por cielo mayormente soleado, temperaturas templadas y rachas de viento del norte que se mantendrán a lo largo del día.

Así será el clima en CDMX este viernes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco. Desde las 07:00 horas se espera una temperatura de 9°C con cielo completamente soleado y una sensación térmica ligeramente mayor, cercana a los 11°C. Conforme avance la mañana, la temperatura subirá de forma gradual: a las 08:00 horas alcanzará los 12°C y a las 09:00 horas llegará a los 14°C. El viento será ligero en las primeras horas, con dirección norte y este, y velocidades de entre dos y 15 kilómetros por hora, mientras que el índice UV se mantendrá en niveles bajos a moderados.

Hacia el mediodía, las condiciones cambiarán de forma importante. Para las 11:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 19°c, con cielo despejado y un aumento considerable en la radiación solar, que alcanzará nivel muy alto. El viento comenzará a intensificarse, con rachas moderadas provenientes del norte de entre cuatro y 24 kilómetros por hora.

Por la tarde se registrará el momento más cálido del día. Entre las 14:00 y 17:00 horas, la temperatura llegará a los 24°C, con cielo completamente soleado y una sensación térmica similar. En este periodo, el índice UV alcanzará nivel extremo (11+), lo que implica un riesgo elevado para la piel si hay exposición prolongada al sol. El viento será más constante, con velocidades de entre 9 y hasta 37 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras ligeras o sensación de resequedad.

Durante la noche, el ambiente comenzará a refrescar. A las 20:00 horas se espera una temperatura de 18°C con cielo despejado, mientras que hacia las 23:00 horas descenderá a los 14°C, con presencia de nubes y claros. El viento se mantendrá moderado del norte, con rachas de entre nueve y 41 kilómetros por hora, por lo que la sensación térmica podría ser más baja en algunas zonas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)