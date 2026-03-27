Desaparecidos en México: Sheinbaum reporta 31 mil localizados y 285 detenidos por este delito

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 27 de marzo de 2026, encabezada por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, y tras presentar el Informe de Personas Desaparecidas en el país, el Gobierno Federal compartió avances en la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas: Más de 31 mil personas han sido localizadas. A la par, se señaló que 285 individuos han sido detenidos por este delito entre octubre de 2024 y marzo de 2026.

Durante la presentación del informe en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que estos resultados responden a un modelo que combina búsqueda en campo, uso de tecnología y coordinación institucional, con el objetivo de atender tanto la localización como la investigación de los casos.

uD83DuDEA8uD83DuDCCA Sheinbaum presume resultados en materia de desapariciones



La presidenta @Claudiashein destacó que, desde el inicio de su administración, más de 31 mil personas reportadas como desaparecidas han sido localizadas. pic.twitter.com/R7XTrTcEyL — Político MX (@politicomx) March 27, 2026

¿Cómo funciona la Nueva Estrategia de Búsqueda en México?

De acuerdo con lo expuesto, el sistema implementado busca actuar de forma inmediata tras el reporte de desaparición, integrando herramientas tecnológicas y obligando a las fiscalías a abrir investigaciones desde el inicio. La mandataria señaló que el enfoque no se limita a encontrar a las personas, sino también a dar seguimiento legal a cada caso, con el fin de evitar impunidad.

Uno de los ejes centrales ha sido la revisión del registro nacional de personas desaparecidas, donde se detectaron inconsistencias que afectaban la precisión de los datos. Entre los principales hallazgos se identificaron:

Personas reportadas como desaparecidas que continuaron con actividades como casarse, vacunarse o realizar trámites oficiales

Expedientes con datos incompletos o inexistentes

Registros duplicados o con homónimos

A partir de esta depuración, se lograron confirmar miles de localizaciones. En al menos 5 mil casos se realizaron verificaciones directas en domicilios, lo que permitió actualizar su estatus.

Otro de los cambios más relevantes es la implementación de una Alerta Nacional de Búsqueda inmediata, que permite iniciar acciones en cuestión de horas o días tras el reporte. Este sistema utiliza distintas herramientas para rastrear actividad reciente, como movimientos en cajeros automáticos, intentos de salida del país o actividad digital en dispositivos y plataformas.

Además, la policía cibernética ha reforzado el monitoreo en redes sociales y entornos digitales, incluidos videojuegos, donde se han detectado posibles mecanismos de reclutamiento por parte de grupos delictivos.

Detenciones y combate al delito

En el componente de justicia, el Gobierno informó la detención de 285 personas por delitos relacionados con desaparición, lo que forma parte del objetivo de reducir la incidencia de este delito. Las autoridades mantienen investigaciones activas sobre sitios web, perfiles y redes vinculadas con actividades ilícitas, especialmente aquellas dirigidas a jóvenes.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la estrategia no solo busca localizar a las víctimas, sino también prevenir nuevas desapariciones y desarticular redes criminales.

Más de 43 mil casos siguen sin rastro

Pese a los avances, el informe reconoce que alrededor de 43 mil personas no presentan registro de actividad posterior, lo que representa uno de los principales retos para las autoridades. Estos casos se consideran prioritarios y han obligado a fortalecer las líneas de investigación. Entre las posibles causas identificadas se encuentran el reclutamiento por parte de grupos delictivos, ausencias voluntarias o conflictos familiares, así como delitos que aún no han sido esclarecidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'