Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó este viernes 27 de marzo durante su conferencia matutina 'La Mañanera del Pueblo' que se mantiene el grupo interdisciplinario que investiga el derrame de combustible en el Golfo de México, ante otros posibles escenarios; asimismo, señaló que también se investiga una emanación en el complejo de Cantarell y se busca crear un sistema de alerta.

Este grupo interdisciplinario lo integran Pemex, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Energía; son encargados de investigar este tipo de derrames y estarán permanentemente, ya que la mandataria aseguró que van a mantener este equipo de trabajo.

Grupo interdisciplinario investiga derrame petrolero en el Golfo de México: Claudia Sheinbaum

"Y también se han desarrollado desde hace tiempo sistemas para contener algún problema de contaminación", afirmó Sheinbaum, haciendo referencia a que su gobierno está trabajando en sistemas de alerta con el fin de conocer con mayor detalle cuándo hay una fuga de este tipo, además de mencionar que hay una emanación en el yacimiento de Cantarell.

"Esta emanación no se sabe si es de manera natural, que puede estar ocurriendo de algún pozo que no ha sido explotado, o si hay algún problema en alguna instalación de Pemex. En este momento hay un proceso de investigación muy profundo de todo el yacimiento de Cantarell y al mismo tiempo de contención para que la fuga o la emanación natural de esta zona pueda ser contenida y no llegue a la playa", expuso la mandataria.

Para concluir con este tema, aseguró que, tras el derrame en el Golfo de México, las playas se encuentran totalmente limpias, resaltando el proceso de limpieza que se llevó a cabo, además del trabajo en conjunto con los pescadores y las personas afectadas, con el propósito de generar una condición de resarcimiento del daño; recalcó que el sistema para alertar a los pobladores es de suma importancia.

Grupo interdisciplinario investiga derrame petrolero en el Golfo de México: Claudia Sheinbaum

Fuente: Tribuna del Yaqui