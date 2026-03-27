Hay más de 130 mil desaparecidos en México desde 2006: Gobierno de Sheinbaum expone datos y fallas

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 27 de marzo de 2026, la mandataria mexicana, junto con su Gabinete de Seguridad, presentaron el reporte de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en la República Mexicana. Se trata de uno de los temas más sensibles en el país.

Durante el informe, se detalló que el país acumula 130 mil 178 casos recientes, mientras que el registro histórico nacional asciende a 394 mil 645 reportes desde 1952, según datos de Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

#Nacional | De acuerdo con el último reporte de Marcela Figueroa (@Maffiguer), titular del SESNSP, México suma 130,178 registros de personas desaparecidas desde el año 2006 hasta la fecha uD83DuDDE3? pic.twitter.com/h2NneFfxFV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 27, 2026

El informe no solo dimensiona el número de personas desaparecidas, sino que también permite entender la complejidad del fenómeno. De los más de 130 mil casos registrados desde 2006, las autoridades los clasificaron en tres grupos principales:

46 mil 742 registros (36 por ciento) cuentan con datos insuficientes para la búsqueda

40 mil 308 casos (31 por ciento) presentan indicios de actividad posterior, es decir, pese a su estado, registraron actividades después de su fecha de desaparición y actualmente, la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización.

43 mil 128 casos (33 por ciento) son registros con datos suficientes para la búsqueda, de los cuales, aún no se han encontrado actividades recientes o trámites realizados ante instituciones.

Dentro de este último grupo, únicamente tres 869 casos cuentan con carpeta de investigación, mientras que más de 26 mil permanecen sin una indagatoria formal, lo que evidencia una brecha importante en el acceso a la justicia.

¿Cuántas personas han sido localizadas?

A pesar de la magnitud del problema, el informe también presenta avances. De los 394 mil 645 casos históricos, 262 mil 111 personas han sido localizadas, lo que representa el 66 por ciento del total. Según explicó Marcela Figueroa Franco, el 92 por ciento de las personas encontradas están con vida, mientras que en el 96 por ciento de los casos no se identifica un delito asociado.

Estos datos reflejan que, aunque la desaparición sigue siendo un problema grave, una proporción significativa de personas logra ser ubicada.

Fallas en el registro nacional de desaparecidos

Uno de los puntos más relevantes del informe fue el reconocimiento de fallas históricas en el registro nacional, especialmente en los casos anteriores a las reformas implementadas en 2025. Las autoridades señalaron que anteriormente se permitía registrar personas sin datos mínimos, lo que generó expedientes incompletos con nombres genéricos como 'Menor NN', 'Juanito' o 'El Cuate', sin información suficiente para su identificación o búsqueda efectiva.

Esta situación dificultó durante años el seguimiento de los casos y la correcta integración de las investigaciones.

Depuración y cruce de datos: Así buscan corregir el sistema

Para corregir estas inconsistencias, el gobierno implementó un proceso de verificación basado en el cruce de información con distintas instituciones, entre ellas:

Instituto Nacional Electoral (INE)

Registro Civil

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Compañías telefónicas

Este mecanismo permitió identificar casos en los que personas reportadas como desaparecidas continuaban realizando actividades cotidianas, como casarse, registrar hijos o realizar trámites oficiales. Como resultado de esta depuración, cinco mil 269 personas fueron localizadas y su estatus actualizado, mientras que entre octubre de 2024 y marzo de 2026 se han encontrado 31 mil 946 personas.

Nuevas reglas para evitar registros incompletos

El informe también subraya cambios en la estrategia institucional. A partir de las reformas recientes, ahora es obligatorio:

Registrar datos mínimos de identidad desde el primer reporte

Abrir de inmediato una carpeta de investigación

Mantener actualización constante de los casos

El objetivo, señalaron las autoridades, es dar mayor certeza a las familias y evitar que se repitan registros incompletos que dificulten la búsqueda.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'