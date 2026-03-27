Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2878 de la Lotería Nacional HOY viernes 27 de marzo

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 27 de marzo de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2878, el cual conmemora el 65 aniversario de Editorial Panini México, S.A. de C.V.

De acuerdo con la Lotería Nacional: Editorial Panini México, S.A. de C.V. ("Panini México) filial de la empresa fundada en 1961 en Módena, Italia, se ha consolidado como líder mundial en productos coleccionables y como un referente cultural en nuestro país desde hace más de 20 años. Su trayectoria internacional y nacional se distingue por haber transformado el coleccionismo en una experiencia social y educativa que une generaciones y fomenta valores de convivencia, amistad y aprendizaje.

"El lanzamiento del primer álbum del Mundial en 1970 marcó un hito en la historia de Panini, convirtiéndose en un símbolo de tradición y unión familiar en todo el mundo. En México, esta práctica ha acompañado a millones de personas, quienes han encontrado en el intercambio de estampas un espacio de encuentro y orgullo compartido. A través de sus productos, Panini ha contribuido al desarrollo de habilidades en niños y niñas, como el reconocimiento de banderas y culturas, además de fortalecer la curiosidad y el interés por el entorno global".

¿Cuánto puedes ganar?

PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series

Premio por serie: 8.5 millones de pesos

Costo del cachito: $40

Costo de la serie: $800

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2878

Premio Mayor: 17 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,440,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Panini México se ha consolidado como líder en productos coleccionables y referente cultural desde hace más de 20 años en el país. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Sus álbumes, especialmente los dedicados a la Copa Mundial de la FIFA, han convertido el coleccionismo en una tradición social que une a distintas… pic.twitter.com/W7bsbiuOka — Lotería Nacional (@lotenal) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional