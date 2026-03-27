Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2878 de la Lotería Nacional HOY viernes 27 de marzo

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 27 de marzo de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2878, el cual conmemora el 65 aniversario de Editorial Panini México, S.A. de C.V.
De acuerdo con la Lotería Nacional: Editorial Panini México, S.A. de C.V. ("Panini México) filial de la empresa fundada en 1961 en Módena, Italia, se ha consolidado como líder mundial en productos coleccionables y como un referente cultural en nuestro país desde hace más de 20 años. Su trayectoria internacional y nacional se distingue por haber transformado el coleccionismo en una experiencia social y educativa que une generaciones y fomenta valores de convivencia, amistad y aprendizaje.
"El lanzamiento del primer álbum del Mundial en 1970 marcó un hito en la historia de Panini, convirtiéndose en un símbolo de tradición y unión familiar en todo el mundo. En México, esta práctica ha acompañado a millones de personas, quienes han encontrado en el intercambio de estampas un espacio de encuentro y orgullo compartido. A través de sus productos, Panini ha contribuido al desarrollo de habilidades en niños y niñas, como el reconocimiento de banderas y culturas, además de fortalecer la curiosidad y el interés por el entorno global".
¿Cuánto puedes ganar?
- PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series
- Premio por serie: 8.5 millones de pesos
- Costo del cachito: $40
- Costo de la serie: $800
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2878
Premio Mayor: 17 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,440,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional