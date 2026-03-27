Nuevo comprobante fiscal para gasolineras en México busca frenar el huachicol: ¿Cuándo entra en vigor?

Ciudad de México.- El Gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementó el Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, enfocado en dar mayor seguridad a la comercialización y trazabilidad de los combustibles. En dicha medida están involucrados el SAT, la SENER, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Con todo esto buscan combatir el huachicol, por lo que, según un comunicado oficial, para evitar este tipo de prácticas quienes cuentan con un permiso, como es el caso de las gasolineras, tendrán que verificar su vigencia a través del portal de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Es necesario especificar que este mecanismo formará parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y se aplicará a partir del 24 de abril de 2026.

En caso de querer hacer la verificación, ingresa a https://www.cne.gob.mx/Permisos y ahí realizará el trámite correspondiente. Reiteramos una vez más para que quede bien claro que todos los establecimientos que vendan o comercialicen gasolina regular, gasolina premium o diésel sí o sí tienen que tener un permiso vigente ante la CNE para poder emitir CFDI con el nuevo complemento.

Lugar en el que deberán registrarse

"Reafirma el compromiso con la sociedad para fortalecer la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de toda la población", dice un fragmento del comunicado y en otra parte indican que la finalidad es "combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles". Ante cualquier novedad, cada uno de los nuevos detalles te los haremos saber a través de TRIBUNA.

#Tendencias | Asaltan a Aarón Mercury (@ArnMercurio) en CDMX: Sujetos armados amenazaron de muerte a su madre??uD83DuDDE3?https://t.co/5m0cgAaRTd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 27, 2026

Aspectos importantes

El Gobierno Federal piensa que así se promoverá el mercado lícito de combustibles, combatir el robo y contrabando de gasolinas, garantizando mayor transparencia en beneficio de la población. Recordemos que el huachicoleo es un delito que consiste en el robo de combustible y aumentó en México a raíz de que tomó fuerza en 2010 el crimen organizado en el país, volviéndose un problema nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui