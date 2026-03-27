¿Por qué es importante recolectar cabello para limpiar el derrame en el Golfo y cómo funciona?

Ciudad de México.- Ante la contaminación por hidrocarburos que afecta más de 630 kilómetros del corredor arrecifal del Golfo de México, ciudadanos y medioambientalistas han impulsado una campaña poco convencional: recolectar cabello para ayudar en las labores de limpieza. La propuesta ha dado que hablar en redes sociales, pero también se ha abierto la conversación sobre su verdadera utilidad y qué condiciones se necesitan para que funcione.

¿Cómo funciona el proceso?

El cabello humano tiene una propiedad clave: es altamente absorbente de grasas y aceites. Esta característica permite que, al ser compactado en mallas, pueda capturar hidrocarburos presentes en el agua. Según especialistas, un kilogramo de cabello puede llegar a absorber varios litros del hidrocarburo, lo que lo convierte en un recurso accesible y potencialmente eficaz.

Estas mallas, elaboradas con cabello limpio y colocadas dentro de medias o redes de fibra, se utilizan para contener y retirar el petróleo en zonas afectadas. Su uso es más común en derrames terrestres o en áreas controladas, donde pueden permanecer entre dos y tres semanas absorbiendo contaminantes.

Validación de las organizaciones

Sin embargo, aunque la técnica ha demostrado utilidad en ciertos contextos, expertos subrayan que no se trata de una solución improvisada. Organizaciones con experiencia en este tipo de métodos advierten que su implementación en ambientes marinos requiere condiciones específicas: desde la autorización de autoridades como la Marina y Pemex, hasta la participación de especialistas en manejo de residuos peligrosos.

Además, el cabello debe cumplir ciertos requisitos para ser funcional:

Debe estar limpio

Sin residuos de tintes

Sprays o químicos

Esto debido a que pueden afectar su capacidad de absorción o incluso generar más contaminación. También es fundamental que las mallas estén correctamente diseñadas para evitar riesgos para la vida marina.

Otro aspecto clave es que estas mallas son de un solo uso. Una vez saturadas de hidrocarburos, se convierten en residuos peligrosos que deben ser tratados bajo protocolos específicos para evitar otros daños ambientales.

La comunidad apoya en redes sociales

Pese a las limitaciones, la iniciativa ha logrado movilizar a cientos de personas en distintas ciudades del país. Veracruz encabeza la colecta, con centros de acopio en municipios como Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica, pero la campaña también se ha extendido a entidades como Ciudad de México, Puebla, Guanajuato y Aguascalientes.

Más allá de su impacto directo, la recolección de cabello representa un llamado de atención sobre la crisis ambiental en el Golfo de México y la disposición ciudadana para contribuir. No obstante, especialistas coinciden en que la ayuda debe canalizarse de forma responsable, coordinada y con respaldo técnico para garantizar que las soluciones no generen nuevos riesgos.

Fuente: Tribuna del Yaqui