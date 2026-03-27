Tráfico HOY CDMX: ¿Dónde hay marchas y BLOQUEOS este VIERNES 27 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, viernes 27 de marzo de 2026, tienes planeado moverte en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX), más vale que tomes precauciones desde temprano, pues para este último día hábil de la semana se prevén marchas, concentraciones y bloqueos en distintos puntos que podrían afectar el tránsito durante todo el día. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles.

De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), las movilizaciones están programadas en varias alcaldías y en diferentes horarios, por lo que se recomienda anticipar rutas, considerar tiempos extra de traslado y evitar las zonas con mayor concentración.

Reporte de marchas en CDMX HOY. Foto: C5

Marchas y BLOQUEOS HOY en CDMX viernes 27 de marzo

A lo largo de la jornada se prevén concentraciones desde la mañana hasta la noche, principalmente en zonas céntricas y vialidades importantes.

Alcaldía Cuauhtémoc

06:30 horas: Concentración en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera.

07:30 horas: Concentración en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

10:00 horas: Concentración en Av. Fray Servando Teresa de Mier 32, colonia Centro.

12:00 horas: Concentración en Av. Juárez 50, colonia Centro.

12:00 horas: Concentración en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael.

12:00 horas: Concentración en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro.

17:00 horas: Concentración en Av. Juárez 50, colonia Centro.

Durante el día (horario no especificado): Concentración en Manzanillo 49, colonia Roma Sur.

Durante el día: Concentración en Atlixco 12, colonia Condesa.

Durante el día: Concentración en Tlacotalpan 39, colonia Roma Sur.

Alcaldía Benito Juárez

11:00 horas: Concentración en Av. México Coyoacán 389, colonia Xoco.

Alcaldía Xochimilco

11:00 horas: Concentración en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa.

Alcaldía Iztacalco

13:00 horas: Concentración en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.

Reporte de marchas en CDMX HOY. Foto: C5

Alcaldía Coyoacán

15:00 horas: Concentración en Av. Antonio Delfín Madrigal y Jecuite, colonia Pedregal de Santo Domingo.

Durante el día: Concentración en Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés.

Alcaldía Cuajimalpa

17:00 horas: Concentración en Av. Juárez y Av. México, colonia Pueblo de San Pedro Cuajimalpa.

Alcaldía Tláhuac

18:00 horas: Concentración-rodada en Av. Tláhuac, colonia La Asunción. Ruta sin definir; posible paso por Av. Tláhuac, Carlos A. Vidal, Av. Estanislao Ramírez y Tierra y Libertad.

Alcaldía Tlalpan

Durante el día: Concentración en Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal.

¿Qué zonas tendrán mayor afectación vial?

Las principales afectaciones se concentrarán en vialidades clave como:

Centro Histórico (Zócalo y alrededores)

Av. Juárez

Insurgentes Sur

Calzada de Tlalpan y San Antonio Abad

Periférico Sur

Río Churubusco

Estas zonas podrían registrar tráfico lento o cierres intermitentes, especialmente entre la mañana y la tarde.

uD83CuDF1E¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 27 de marzo en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul uD83DuDD35terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

uD835uDC38uD835uDC65uD835uDC52uD835uDC5BuD835uDC61uD835uDC5CuD835uDC60 - uD835uDC21uD835uDC28uD835uDC25uD835uDC28uD835uDC20uD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC2C uD835uDFCEuD835uDFCE uD835uDC32 uD835uDFCE. pic.twitter.com/E00GRXbLwD — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 27, 2026

Ante el número de movilizaciones previstas, lo mejor es planear con anticipación. Sal con tiempo extra, revisa rutas alternas y mantente atento a posibles cambios durante el día, ya que algunas concentraciones pueden extenderse o modificar sus recorridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui