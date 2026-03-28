Armada de México localiza los barcos extraviados que viajaban con ayuda humanitaria a Cuba

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que este sábado por la mañana una aeronave de la Armada de México localizó las dos embarcaciones que se encontraban extraviadas en la zona del Caribe, las cuales buscaban llegar a Cuba con ayuda humanitaria.

Según datos de la Semar, las embarcaciones fueron localizadas a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana.

Un buque de esta institución ya se dirige a la zona para brindar apoyo. Se mantiene comunicación vía radio", indicó la Semar.

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La Secretaría de Marina informa que una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe.



Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.



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Los buscaban desde el 26 de marzo

El plan de búsqueda de la Semar inició el pasado 26 de marzo para localizar a las embarcaciones 'Friendship', con cuatro tripulantes, y 'Tigermoth', con cinco, de diferentes nacionalidades, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años.

Se tenía previsto que los barcos arribaran entre el 24 y 25 de marzo, siendo estos los dos últimos del convoy Nuestra América que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico que vive el país y del bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos.

uD83DuDEA8 Ubican embarcaciones en el Caribe



La Secretaría de Marina informó que una aeronave de la Armada de México localizó los catamaranes que eran buscados en el Caribe, a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba. Un buque naval ya se dirige a la zona para brindar apoyo,… pic.twitter.com/7y8JxiI7hN — Azucena Uresti (@azucenau) March 28, 2026

México pidió ayuda internacional para localizar los barcos

La Semar explicó que mantuvo coordinación internacional en comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, nacionalidades de los tripulantes, "con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real".

Durante la conferencia mañanera del pasado viernes 27 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la operación de búsqueda eguía en marcha e informó que los activistas habían perdido comunicación en altamar.

La presidenta informó que uno de los buques de la Marina vigiló la ruta de un carguero, también parte del convoy, que arribó a Cuba el martes, pero la pérdida de contacto se registró con las otras dos embarcaciones más pequeñas.

(El buque) tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda. Entonces siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones", mencionó.

El convoy transportaba cerca de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de cuidado personal y paneles solares.

Fuente: Tribuna del Yaqui