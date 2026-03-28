"¿Cómo se llama?… ¡Golfo de México!": Claudia Sheinbaum recuerda a Trump

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le recordó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que se llama Golfo de México, no Golfo de América.

Durante las entregas de apoyo Plan Frijol en Sombrerete, Zacatecas, la mandataria consultó a los asistentes cómo se llamaba el Golfo de México. De esta manera, corrigió al presidente, quien reveló una conversación telefónica con ella donde le compartió su intención de hacer el cambio de nombre y la sorpresa de la presidenta mexicana.

No existe conflicto con EU

Sheinbaum declaró que no hay conflicto con Estados Unidos, además, reiteró su apoyo a los connacionales que radican en dicho país.

Y no es conflicto, ni mucho menos, ni queremos nosotros ningún problema con el gobierno de Estados Unidos. Queremos a nuestros hermanos que viven allá, los defendemos y, pero ayer otra vez dijeron que el Golfo se llamaba Golfo de América ¿Cómo se llama el Golfo? ('De México' gritaron los asistentes) ¿Golfo de…? ¡Golfo de México! (gritaron)", manifestó.

El frijol como orgullo de México

La presidenta destacó, ante productores, que el país logró la autosuficiencia del frijol y se comprometió a hacer una campaña que promueva las bondades de consumir dicho alimento. Recordó que para cierto sector racista de Estados Unidos se apoda a los mexicanos 'frijoleros', lo cual debe ser un orgullo.

Entonces, vamos a hacer una campaña en todo el país para difundir las bondades de comer frijol. Allá del otro lado, llegaron a decirnos frijoleros, ¿Cierto o no? Pues a mucha honra somos frijoleros", enfatizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui