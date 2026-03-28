Horóscopos HOY DOMINGO 29 de marzo de 2026: Cambios están por llegar y verdades que ya no puedes ignorar

Ciudad de México.- El domingo 29 de marzo de 2026 no viene precisamente a darte un descanso... viene a acomodar todo tu desorden. Es de esos días donde, aunque todo parece tranquilo por fuera, por dentro traes un revoltijo que ya no debes ignorar. Y sí, puede que hoy entiendas cosas que te estaban costando trabajo aceptar, pero también es justo para que puedas avanzar.

La energía va subiendo porque Luna mueve emociones profundas y te conecta con lo que sientes de verdad, mientras Venus trae a la mesa temas del corazón que ya no deben ignorarse. Por otro lado, Mercurio retrógrado sigue jugando con la comunicación, así que cuidado con lo que dices, y también con lo que callas. Nana Calistar lo diría claro: deja de hacerte tonto, lo que es, es.

Horóscopos de Nana Calistar hoy domingo 29 de marzo de 2026

Aries

¡Bájele dos rayitas! Con la energía de Marte a todo lo que da, andas intenso y con ganas de explotar. En el amor, si no controlas el carácter, vas a espantar a alguien que sí te quería.

Tauro

La influencia de Venus te trae algo sentimental, pero también algo necio. Suelta aquello que ya no vibra contigo. En el amor, deja de aferrarte a todo eso que no te da paz.

Géminis

Mercurio te trae la cabeza hecha un mar de ideas, pero también de confusión. Piensa dos veces antes de hablar. En el amor, podrías echarlo a perder por un malentendido.

Cáncer

La Luna te trae más sensible de lo normal, ¡no te tomes todo personal! En el amor, no te tomes todo tan a pecho, porque podrías causar conflicto.

Leo

El Sol te brinda energía, pero también te sube el ego. No te pases. En el amor, baja el orgullo si quieres que las cosas salgan bien.

Virgo

Mercurio está influyendo mucho en tu vida. Quieres entender todo, pero no todo tiene lógica. En el amor, deja de analizar tanto las situaciones y comienza a sentir.

Libra

Venus te invita a buscar equilibrio, pero también te enfrenta a decisiones incómodas. En el amor, deja de esforzarte, ya no puedes quedar bien con todos.

Escorpio

Hoy o transformas o te estancas. La energía de Plutón te mueve por dentro muy fuerte. En el amor, intensidad no es sinónimo de control, ¡bájale tres rayitas!

Sagitario

Júpiter te invita a abrirte, pero cuidado con prometer cosas que no puedes cumplir. En el amor, alguien te va a pedir coherencia en tus palabras y acciones.

Capricornio

La influencia de Saturno te pone serio y enfocado, pero también duro contigo mismo. En el amor, relájate tantito y muestra lo que sientes.

Acuario

Con Urano moviendo tu energía, traes ganas de romper con todo. Piensa bien antes. En el amor, no huyas solo por miedo al compromiso.

Piscis

La energía de Neptuno te pone soñador, pero también medio perdido. ¡Aterriza! En el amor, no idealices de más.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo del día, revisa diariamente las predicciones de la poderosa vidente Nana Calistar; no olvides leer TRIBUNA . Hasta mañana lunes.

Fuente: Tribuna del Yaqui