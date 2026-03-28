Oaxaca se sacude: SSN reporta sismo de magnitud de 5.2 grados; esto dice ante incertidumbre de tsunami

Oaxaca, México.- Desgraciadamente la mañana de este sábado 28 de marzo, Oaxaca fue sacudido de manera inesperada por un sismo de magnitud de 5.2 grados, al menos eso reportaron en las redes sociales y páginas del Servicio Sismológico Nacional, agregando que el epicentro se presentó al suroeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Los servicios también han dado respuesta a la incertidumbre de un tsunami.
Después de que la SSN, las siglas del Servicio Sismológico Nacional, dio los pormenores con respecto a este desastre natural, el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT), de la Secretaría de Marina, declararon que ante la preocupación en las alteraciones de los niveles del mar, o que pudiera haber un tsunami, señalaron que no, que por el momento no se presentaba algún cambio o movimiento que alerte al respecto.
De la misma manera, por el movimiento telúrico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) se puso en contacto con las autoridades locales para determinar el grado de percepción y posibles afectaciones, que hasta el momento se han reportado como un saldo blanco, o sea, que no se han reportado heridos o daños en la ciudad afectada por desastre natural. Se desconoce sobre posibles replicas.
En cuanto a las percepciones sobre el movimiento telúrico, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, queda de la siguiente manera en las locaciones cercanas:
- Oaxaca (Pinotepa Nacional): La Secretaría de Seguridad Pública informó que el sismo fue percibido de manera ligera por la población. Tras las inspecciones iniciales, no se cuenta con reportes de daños estructurales ni efectos secundarios.
- Guerrero (Ometepec): La Unidad Municipal de Protección Civil reportó una percepción ligera, manteniendo un saldo sin novedades ni afectaciones en la zona.
- Ciudad de México: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) confirmó que el sismo no fue percibido por los habitantes de la capital y no se registraron incidentes.
Fuente: Tribuna del Yaqui