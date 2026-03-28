Oaxaca se sacude: SSN reporta sismo de magnitud de 5.2 grados; esto dice ante incertidumbre de tsunami

Oaxaca, México.- Desgraciadamente la mañana de este sábado 28 de marzo, Oaxaca fue sacudido de manera inesperada por un sismo de magnitud de 5.2 grados, al menos eso reportaron en las redes sociales y páginas del Servicio Sismológico Nacional, agregando que el epicentro se presentó al suroeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Los servicios también han dado respuesta a la incertidumbre de un tsunami.

Después de que la SSN, las siglas del Servicio Sismológico Nacional, dio los pormenores con respecto a este desastre natural, el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT), de la Secretaría de Marina, declararon que ante la preocupación en las alteraciones de los niveles del mar, o que pudiera haber un tsunami, señalaron que no, que por el momento no se presentaba algún cambio o movimiento que alerte al respecto.

De la misma manera, por el movimiento telúrico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) se puso en contacto con las autoridades locales para determinar el grado de percepción y posibles afectaciones, que hasta el momento se han reportado como un saldo blanco, o sea, que no se han reportado heridos o daños en la ciudad afectada por desastre natural. Se desconoce sobre posibles replicas.

?? INFORMACIÓN PRELIMINAR DE SISMO | GUERRERO - OAXACA.



** Ha ocurrido un #sismo de magnitud preliminar 4.8 entre #Oaxaca y #Guerrero el 28/03/26 a las 00:29:22 con una intensidad débil.



En espera de información del SSN... pic.twitter.com/3IXIYnK5cX — Agencia de Meteorología de Chiapas (AMC). ™ (@CHIAPAS_AMC) March 28, 2026

En cuanto a las percepciones sobre el movimiento telúrico, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, queda de la siguiente manera en las locaciones cercanas:

Oaxaca (Pinotepa Nacional): La Secretaría de Seguridad Pública informó que el sismo fue percibido de manera ligera por la población. Tras las inspecciones iniciales, no se cuenta con reportes de daños estructurales ni efectos secundarios.

Guerrero (Ometepec): La Unidad Municipal de Protección Civil reportó una percepción ligera, manteniendo un saldo sin novedades ni afectaciones en la zona.

Ciudad de México: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) confirmó que el sismo no fue percibido por los habitantes de la capital y no se registraron incidentes.

#SISMO uD83DuDCCA | M5.2 con epicentro a 79 km al SUROESTE de #PinotepaNacional, #Oaxaca a las 06:57 h. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



• ?Evento detectado por el @SASMEX en 8 sensores, los cuales determinaron que NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA.



• POSIBLE percepción LEVE uD83DuDFE2 en la zona costera de #Oaxaca. pic.twitter.com/l9sB9G8SJn — Prevención Mexicana (@PreMxOficial) March 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui