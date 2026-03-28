Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad 2026: HOY 26 de marzo es el PENÚLTIMO DÍA de registro

Ciudad de México.- El jueves finalizó el calendario de cobro para la Pensión Bienestar 2026 correspondiente al bimestre marzo-abril, donde las personas registradas en los programas sociales, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Programa Mujeres Bienestar, Pensión para Madres Trabajadoras y Pensión para las Personas con Discapacidad recibieron su respectivo dinero. Sin embargo, no olvides que continúa el registro para toda persona con discapacidad y aquí en TRIBUNA este sábado 28 de marzo de 2026 te tenemos toda la información.

"Aviso importante. No esperes más y regístrate a la #PensiónDiscapacidad. Tienes hasta el 29 de marzo para acudir a tu #MóduloBienestar más cercano. Ubícalo en: http://gob.mx/bienestar”, escribió en su perfil de X (antes Twitter) la actual secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien con frecuencia actualiza las modificaciones en los programas, por lo que en caso de ya formar parte es una fuente confiable donde podrás resolver tus dudas.

¿A qué letra le toca registrarse a la Pensión para Personas con Discapacidad?

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 y domingo 29 de marzo: es para todas las letras.

Calendario

¿Cuánto es lo que comenzaré a recibir cuando entre oficialmente al programa?

El gobierno federal le hará llegar 3 mil 300 pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar. Según Montiel Reyes, los módulos de registro brindan atención de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas en todo el país y si no sabes en dónde está el más cercano a tu domicilio no te compliques e ingresa a la página de la Secretaría de Bienestar www.gob.mx/bienestar.

¿Cuáles son los requisitos?

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad), CURP (impresión reciente), acta de nacimiento (legible), comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial), certificado de discapacidad (emitido por alguna institución pública de salud) y teléfono de contacto (puede ser celular y/o de casa).

En la #MañaneraDelPueblo, junto a la presidenta @Claudiashein, presenté el calendario de registro para la #PensiónDiscapacidad, un derecho constitucional para quienes viven con esta condición. El registro se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo.



Seguimos trabajando por el… pic.twitter.com/YJDHQssV9S — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 16, 2026

¿Cómo consigo el certificado de discapacidad?

Debido a que no puedes estar en la Pensión para Personas con Discapacidad sin presentar tu certificado de discapacidad, en nuestro portal te explicamos cómo lo consigues. De hecho, es fácil porque solo hay que acudir a instituciones de salud públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o un centro médico. En dicho lugar se someterá a la persona a una valoración médica y cuenta con una vigencia de cinco años.

Fuente: Tribuna del Yaqui