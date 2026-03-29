Clima HOY en CDMX: ¡Alerta! Habrá LLUVIAS y frío este domingo 29 de marzo de 2026

Ciudad de México.- Antes de decidir cómo vestirte o si necesitas paraguas este último día del fin de semana en la Ciudad de México (CDMX), vale la pena revisar con atención el pronóstico del tiempo. Este domingo 29 de marzo de 2026, el clima en CDMX, traerá contrastes importantes entre frío matutino, calor moderado por la tarde y lluvias hacia la noche, además de niveles muy altos de radiación solar. Aquí la información para que planifiques tu jornada.

Así será el clima en CDMX este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal web Meteored.mx, la CDMX tendrá un día con cielo variable, temperaturas frescas al amanecer y condiciones inestables conforme avance la jornada, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Así será el clima en CDMX este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será frío a fresco. Alrededor de las 07:00 horas, la temperatura se ubicará en 9°C, con cielo parcialmente nuboso. Para las 08:00 horas subirá a 10°C y a las 09:00 horas alcanzará los 12°C, manteniéndose con nubes y claros. Hacia las 11:00 horas, el termómetro llegará a 16°C, pero con un índice de radiación ultravioleta extremadamente alto, por lo que será importante usar protección solar incluso si el cielo no está completamente despejado. El viento será ligero, predominando del oeste, noroeste y norte, con velocidades de entre dos y 19 kilómetros por hora.

En la tarde, el ambiente se tornará más templado. Para las 14:00 horas, se espera una temperatura máxima cercana a los 21°C, con cielo parcialmente nuboso y rachas de viento de entre seis y 25 kilómetros por hora. Sin embargo, el índice UV continuará en niveles muy altos, lo que implica riesgo de exposición prolongada al sol. Conforme avance la tarde, aumentará la probabilidad de lluvia: hacia las 17:00 horas se prevén lluvias débiles, con una probabilidad del 30 por ciento y acumulaciones ligeras, manteniéndose la temperatura en 21°C.

Por la noche, las condiciones serán más frescas y húmedas. A las 20:00 horas continuará la lluvia débil, con cielo cubierto y temperatura de 16°C, además de viento moderado del oeste con velocidades de entre ocho y 27 kilómetros por hora. Más tarde, hacia las 23:00 horas, el cielo se abrirá parcialmente y la temperatura descenderá a 14°C, con viento ligero del noroeste.

En resumen, este domingo estará marcado por un inicio frío, una tarde templada con alta radiación solar y un cierre del día con lluvias ligeras, por lo que se recomienda salir preparado tanto para el sol como para precipitaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)