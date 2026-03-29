Hoy No Circula DOMINICAL 29 de marzo de 2026: ¿Hay Contingencia Ambiental este DOMINGO en CDMX?

Ciudad de México.- ¡El fin de semana está por llegar a su final! Y si este domingo 29 de marzo de 2026, tienes pensado viajar en carro al interior de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), es indispensable que te informes sobre las restricciones que dicta el programa Hoy No Circula Dominical. ¿Este día habrá cambios por Contingencia Ambiental? Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información.

Hoy No Circula Dominical 29 de marzo: ¿Qué autos NO transitan en CDMX y Edomex?

A través de sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este domingo 29 de marzo de 2026 los niveles de contaminación y de ozono en el centro del país están dentro de los parámetros, por lo que no se ha activado la Contingencia Ambiental ni el Hoy No Circula Dominical. Esto significa que cualquier coche, sin importar su terminación de placas o color de engomado, puede transitar.

Consulta el programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: CAMe

No obstante, debes anticipar tus viajes, ya que el Hoy No Circula y sus normas de tránsito se volverán a aplicar el próximo lunes 30 de marzo, en un horario que va desde las 05:00 horas, tiempo local, hasta las 22:00 de la noche. ¡Toma precauciones!

Estos son los carros exentos de este programa

Los carros que están exentos del Hoy No Circula todos los días de la semana son los que cuentan con el holograma de verificación 0 y 00. Las normas tampoco afectan a los autos híbridos, eléctricos o que tienen asignadas placas para personas con discapacidad. En tanto, transitan con normalidad los taxis, transportes de carga, públicos, ambulancias, unidades de seguridad, como patrullas y motocicletas, y carros que funcionan con gas natural.

Los carros de personal de la Salud y de Seguridad también quedan 'libres' de estas normas de tránsito.

¿A cuánto ascienden las multas por infringir el Hoy No Circula?

Si no respetas las reglas que dicta el Hoy No Circula en los días que este funcione, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) o Policías de Tránsito de tu localidad podrán detenerte y aplicarte una multa; la sanción en la capital equivaldrá de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). ¡Cuida tus finanzas!

Recuerda que este programa solo se aplica en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual está en el centro del país y se integra por todas las alcaldías de la CDMX, en 18 municipios del Edomex, y las entidades de Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)